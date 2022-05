Nama Bilqis Berkibar Meski Tim Uber Mentok di Perempat Final

Jakarta, Beritasatu.com - Meski Tim Uber Indonesia gagal maju ke semifinal, penampilan tunggal putri Bilqis Prasista cukup menarik perhatian publik. Pasalnya ia membuat kejutan dengan mengalahkan pemain peringkat satu dunia dari Jepang, Akane Yamaguchi saat penentuan juara grup A, di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Rabu (11/5/2022).

Selain itu, di perempat final, Kamis (12/5/2022), Bilqis memberikan perlawanan dengan rubber set saat menjadi tunggal kedua berhadapan dengan pemain Tiongkok, He Bing Jiao meski akhirnya kalah.

He Bing Jiao adalah peringkat sembilan dunia sedangkan Bilqis peringkat 333.

BACA JUGA Piala Uber: Bilqis Bawa Indonesia Sukses Ungguli Jepang

Sempat menang di set pertama dengan 21-19, tunggal putri asal PB Djarum ini tak mampu mengulang sukses saat menaklukkan Akane Yamaguchi straight set.

Di babak kedua Bilqis kalah dengan skor tipis yakni 18-21. Sedangkan pada set penentuan, Bilqis tampak kehilangan fokus. Kemungkinan karena tenaga sudah terkuras, Bilqis kalah dengan skor 7-21.

Penampilan Bilqis menuai banyak pujian. Selain warganet yang menggemari bulutangkis, akun media sosial Badminton World Federation (BWF) juga memberikan perhatian terutama ketika ia menumbangkan Akane Yamaguchi.

Bisa dimaklumi karena cerita-cerita tumbangnya peringkat atas oleh pemain non-unggulan membuat sebuah ajang turnamen menjadi menarik. Apalagi dalam hal ini, pemain Indonesia yang menjungkalkan pemain nomor satu dunia asal Negeri Sakura.

Pantas bila Federasi Bulutangkis Dunia ini memberi sorotan mengingat penggemar bulutangkis Indonesia, alias warganet +62, berjumlah jutaan.

Akun Instagram maupun Twitter resmi BWF menampilkan dua cuplikan video pertandingan Bilqis-Akane. Satu video adalah daily highlights di mana Bilqis mengocok Akane.

Video tersebut dilengkapi teks “The young Indonesians take up the fight against Japan for top spot in Group A”.

Satu lagi adalah video performance of the day yang menampilkan reli panjang kedua pemain dan diakhiri dengan perjuangan Bilqis yang tersungkur saat mengembalikan kok.

Komentar pada unggahan tersebut, “Bilqis Prasista and Akane Yamaguchi with 100 effort”.

Akun BWF juga mengunggah catatan rangkuman pertandingan Bilqis-Akane dengan komentar menarik, “This match will live on forever in Bilqis Prasista's memory. And ours!”

Dalam pertandingan yang berlangsung 35 menit itu, Bilqis menaklukan Akane dua gim langsung, 21-19, 21-19.

Kemenangan fenomenal itu membuka kembali memori publik akan prestasi dua pebulutangkis Indonesia, yakni mantan juara dunia Joko Suprianto dan Zelin Resiana. Keduanya tak lain adalah orangtua Bilqis.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com