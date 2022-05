Celtics Paksa Juara Bertahan Bucks Jalani Game Ketujuh

Milwaukee, Beritasatu.com – Klub Boston Celtics berhasil memaksa juara bertahan NBA Milwaukee Bucks untuk menjalani game (pertandingan) ketujuh di babak semifinal wilayah timur. Pada pertandingan keenam, Celtics mampu mengalahkan tuan rumah Bucks 108-95 di Fiserv Forum, Sabtu (14/5/2022) WIB.

Dengan demikian kedudukan imbang 3-3 pada pertandingan yang menggunakan sistem the best of seven ini.

Sukses Celtics tak terlepas dari aksi pemain bintangnya Jayson Tatum yang pada pertandingan kali ini mencetak 46 poin.

Dua rekannya Jaylen Brown dan Marcus Smart masing-masing mengemas 22 dan 21 poin.

Di kubu tuan rumah, pemain bintang Giannis Antetokounmpo tampil maksimal dengan mencetak 44 poin.

Namun dua rekannya tak banyak memberi dukungan dalam perolehan angka. Jrue Holiday pada pertandingan ini hanya mengemas 17 poin. Sedangkan Pat Connaughton menambah 14 poin.

Celtics unggul di akhir kuarter pertama dengan 28-26, dan berhasil meminimalkan perolehan poin para pemain tuan rumah dengan hanya menghasilkan 17 poin di kuarter kedua. Sedangkan pasukan Celtics mampu menambah 25 poin.

Sukses Celtics mengungguli lawannya dalam perolehan poin terus berlanjut di kuarter tiga dan empat.

Sumber: BeritaSatu.com