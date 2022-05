SEA Games: Tim Bulutangkis Putri Waspadai Tekanan Tuan Rumah

Bac Giang, Beritasatu.com - Tim bulutangkis putri Indonesia dipastikan menjalani laga semi final SEA Games Vietnam 2021 dengan tidak mudah. Menghadapi tuan rumah Vietnam, tekanan penonton tentunya akan sangat terasa.

Bac Giang Gymnasium ternyata sangat bising kala Vietnam berlaga. Sorak-sorai penonton, suara terompet hingga tabuhan genderang silih berganti memekakkan telinga.

Bila dibandingkan, bisa setara dengan Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta kala menggelar turnamen bulutangkis Indonesia Terbuka.

Hal ini diwanti-wanti Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Rionny Mainaky. Rionny berharap tim putri tidak gentar menghadapi semua tekanan tersebut.

"Saya harap para pemain putri ini tetap fokus dan tidak terpengaruh dengan penonton tuan rumah. Memang berisik tapi mereka harus bisa atasi," ujar Rionny.

"Ini juga menjadi pengalaman dan tantangan buat mereka untuk menghadapi segala kondisi," lanjutnya.

Selain tekanan publik tuan rumah, pemain-pemain Vietnam juga perlu mendapat perhatian khusus. Dua tunggal mereka adalah pemain yang sangat berpengalaman, Nguyen Thuy Linh dan Vu Thi Trang.

"Pemain kita juga harus mewaspadai pemain-pemain Vietnam. Dua tunggal putri mereka sangat berpengalaman walau sudah tidak banyak ikut bertanding," tutur Rionny.

"Tapi saya yakin, dengan motivasi tinggi dan tampil tanpa rasa takut, tim putri kita bisa memenangkan pertandingan," yakin kakak dari Rexy Mainaky tersebut.

Putri Kusuma Wardani yang dipercaya turun di tunggal kedua mengaku ada rasa tegang.

"Saya agak tegang menanti pertandingan besok tapi karena Persiapannya sudah cukup jadi saya sia untuk main. tinggal mental dan pikirannya saja disiapkan lagi," aku Putri.

"Lawan saya (Vu Thi Trang) sudah sangat senior, pasti pengalaman dia sudah banyak dan bagus. Besok saya harus main nothing to lose, tidak berpikir menang atau kalah, tapi berusaha main dengan maksimal," ungkap Putri.

Senada dengan Putri, Ribka Sugiarto yang akan berpasangan dengan Febby Valencia Dwijayanti Gani juga mengaku sudah siap bertanding. Debutan ini ingin menyumbang poin untuk Indonesia.

"Ya pastinya mau menampilkan yang terbaik dan mau menyumbang poin setiap diturunkan. Pastinya sudah siap karena saya dan Febby kan juga sudah sering latihan bareng dan kebetulan dia sahabat saya jadi komunikasinya lebih gampang," ucap Ribka.

"Berusaha untuk bermain yang terbaik, urusan hasil menang kalah sudah ada yang mengatur. Yang penting mau fokus satu-satu dan kerja keras," pungkas Ribka.

Babak semi final beregu putri dihelat Selasa (17/5) mulai pukul 09.00 WIB.

Berikut Susunan Tim Bulutangkis Beregu Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games

Tunggal 1: Gregoria Mariska Tunjung vs Nguyen Thuy Linh

Ganda 1: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Pham Thi Khanh/Than Van Anh

Tunggal 2: Putri Kusuma Wardani/Vu Thi Trang (B)

Ganda 2: Ribka Sugiarto/Febby Valencia Dwijayanti Gani vs Do Thi Hoai/Pham Nhu Thao

Tunggal 3: Stephanie Widjaja vs Vu Thi Anh Thu

Sumber: BeritaSatu.com