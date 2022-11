Kijang Innova Zenix Hybrid Mulai Diproduksi di Indonesia

Karawang, Beritasatu.com - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) telah memulai produksi lokal kendaraan listrik pertamanya di Indonesia, tepatnya di pabrik perakitan Toyota di Karawang, Jawa Barat. Model pertama yang diproduksi berjenis hybrid yakni Kijang Innova Zenix.

Toyota Motor Corporation CEO of Asia Region and President of Toyota Motor Asia Pacific Hao Quoc Tien menyampaikan, Kijang Innova Zenix menjadi mobil hybrid pertama yang diproduksi Toyota di Indonesia. Diharapkan Indonesia juga akan menjadi basis produksi Innova Zenix Hybrid untuk pasar ekspor. Sebelumnya, kendaraan hybrid Toyota yang dijual di Indonesia masih berstatus impor.

"Hari ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Toyota. Terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas dukungannya untuk pengembangan electrified vehicle," kata Hao Quoc Tien dalam acara seremoni produksi lokal mobil listrik Kijang Innova Zenix, di Karawang, Senin (21/11/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam acara seremoni juga menyampaikan apresiasinya terhadap Toyota dalam memproduksi kendaraan ramah lingkungan yang memang menjadi komitmen pemerintah. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Toyota untuk melanjutkan investasinya di Indonesia.

"Toyota mampu membangun rantai pasok dari industri pendukung, terutama investasi US$ 2 miliar atau Rp 28,3 triliun untuk 5 tahun ke depan yang sangat dinanti oleh pemerintah realisasinya," kata Airlangga.

Sebagai upaya sosialisasi mengenai elektrifikasi di Indonesia, Airlangga juga mendukung langkah Toyota yang sudah membuat perakitan battery pack hingga pengembangan X-EV Center.

"Tentu pemerintah terus mendukung dan mengucapkan selamat atas diluncurkannya kendaraan sejuta umat Toyota Kijang. Tentu diharapkan Innova ini bisa diekspor ke 50 negara. Seperti disampaikan bapak Hao Quoc Tien agar Toyota di Indonesia juga menjadi basis ekspor," ujar Airlangga.

