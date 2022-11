Kijang Innova Zenix Hybrid Resmi Diluncurkan, Segini Harganya

Jakarta, Beritasatu.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Kijang Innova Zenix Hybrid. Kendaraan ramah lingkungan ini merupakan model hybrid pertama yang diproduksi Toyota di Indonesia, tepatnya di pabrik perakitan Toyota di Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya varian hybrid, Kijang Innova juga tetap hadir dalam varian gasoline atau bensin.

Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor Anton Jimmy Suwandy menyampaikan, All New Kijang Innova Zenix Hybrid hadir dengan tiga tipe utama yaitu Q, V dan G. Sedangkan untuk varian gasoline ada tipe G dan V.

“Untuk yang gasoline, tipe G dimulai dari Rp 419 juta OTR Jakarta. Kemudian yang V gasoline itu Rp 497 jutaan. Untuk yang hybrid, harganya untuk tipe G Rp 458 juta, tipe V Rp 532 juta, dan yang Q Rp 611 juta,” ungkap Anton Jimmy di acara global premier All New Kijang Innova Zenix, di Jakarta, Senin (21/11/2022).

TAM sendiri menargetkan All New Kijang Innova Zenix bisa terjual sekitar 4.000 unit per bulan seperti generasi sebelumnya. Untuk yang sudah melakukan pemesanan, pengiriman unit juga sudah mulai dilakukan pada bulan ini.

Vice President Director TAM Henry Tanoto menyampaikan, All New Kijang Innova Zenix dirancang untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman, sekaligus mendukung visi Toyota dalam

menciptakan ever-better cars untuk dunia yang lebih sustainable dan inklusif, serta untuk mencapai pengurangan emisi karbon.

“Sejak tahun 2009, TAM telah menjadi pioneer dalam menghadirkan kendaraan elektrifikasi dalam rangka mewujudkan mobilitas ramah lingkungan. Melalui strategi multi-pathway, TAM menyediakan pilihan lengkap teknologi elektrifikasi mulai dari hybrid EV, plug-in hybrid EV, hingga battery EV melalui Nll New bZ4X,” kata henry.

Secara total, TAM telah memiliki 15 line-up elektrifikasi yang telah kami pasarkan lebih dari 7.000 unit dan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan emisi karbon lebih dari 7.500 ton.

“Hari ini, kami memperluas aplikasi teknologi elektrifikasi, khususnya Toyota Hybrid system generasi terbaru yang juga digunakan oleh All New Prius, ke All New Kijang Innova Zenix dengan harapan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, namun juga dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menekan angka emisi karbon,” kata Henry.

