Kijang Innova Zenix Hybrid Bakal Diekspor ke 13 Negara

Karawang, Beritasatu.com - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) telah memulai produksi All New Kijang Innova Zenix di pabrik perakitan Toyota di Karawang, Jawa Barat. Selain varian gasoline atau bensin, TMMIN juga memproduksi varian hybrid, menjadikannya sebagai kendaraan hybrid Toyota pertama yang diproduksi di Indonesia. Tidak hanya untuk pasar dalam negeri, produksi All New Toyota Zenix Hybrid ini juga disiapkan untuk pasar ekspor.

Presiden Direktur PT TMMIN Warih Andang Tjahjono menyampaikan, Innova Zenix Hybrid akan menorehkan sejarah sebagai ekspor model elektrifikasi pertama Toyota Indonesia yang akan menjangkau pelanggan di 13 negara di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Amerika

Latin. Langkah tersebut sesuai dengan komitmen untuk terus berkontribusi pada neraca perdagangan Indonesia. Keseluruhan Kijang Innova baru ini direncanakan untuk diekspor ke lebih dari 40 negara, mulai dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah dengan rencana volume sebesar 8.500 unit per tahun pada tahun pertamanya.

“Pada tahap awal, kita akan ekspor ke 13 negara. Selanjutnya ekspor akan kita tingkatkan ke lebih banyak negara,” kata Warih Andang di acara seremoni produksi lokal All New Kijang Innova Zenix, di Karawang, Jawa Barat, Senin (21/11/2022).

Warih menyampaikan, Kijang Innova Zenix memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan menjadi bagian komitmen Toyota untuk mendukung target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

“Produksi Kijang Innova Zenix merupakan upaya kami untuk terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri otomotif Indonesia. Tentunya, kami terus berupaya mengembangkan serta meningkatkan performa Kijang, untuk lebih dapat berkontribusi pada bangsa Indonesia dan menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, terutama saat memasuki tantangan era elektrifikasi saat ini,” ungkap Warih Andang.

Direktur Hubungan Eksternal PT TMMIN Bob Azam menambahkan, dalam pengembangan Kijang Innova Zenix, Toyota Indonesia memberikan komitmen dan perhatian penuh bagi partisipasi aktif serta penguatan kedalaman industri otomotif nasional dengan menggandeng lebih dari 100 rantai pasok lokal lapis pertama selain pemasok lokal lapis kedua dan ketiga dalam pengembangannya. Sejumlah delapan pemasok lokal juga terlibat dalam perakitan baterai Kijang Innova Hybrid di pabrik Karawang TMMIN.

“Kijang Innova Zenix menjadi bukti peningkatan kemampuan dan kualitas rantai pasok lokal memasuki era elektrifikasi, tanpa harus meninggalkan industri otomotif nasional yang selama ini telah mendukung perekonomian dan neraca dagang Indonesia,” ujar Bob Azam.

Sumber: BeritaSatu.com