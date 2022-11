Ini Keunggulan Sistem Hybrid di Kijang Innova Zenix

Jakarta, Beritasatu.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Kijang Innova Zenix Hybrid. Kendaraan ramah lingkungan ini merupakan model hybrid pertama yang diproduksi Toyota di Indonesia, tepatnya di pabrik perakitan Toyota di Karawang, Jawa Barat.

Vice President Director TAM Henry Tanoto menyampaikan, sejak tahun 2009, TAM telah menjadi pionir dalam menghadirkan kendaraan elektrifikasi dalam rangka mewujudkan mobilitas ramah lingkungan. Melalui strategi multi-pathway, TAM menyediakan pilihan lengkap teknologi elektrifikasi mulai dari hybrid EV, plug-in hybrid EV, hingga battery EV melalui Nll New bZ4X.

“Hari ini, kami memperluas aplikasi teknologi elektrifikasi, khususnya Toyota Hybridsystem generasi terbaru yang juga digunakan oleh All New Prius, ke All New Kijang Innova Zenix dengan harapan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, namun juga dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menekan angka emisi karbon,” kata Henry dalam acara global premier All New Kijang Innova Zenix, di Jakarta, Senin (21/11/2022).

Toyota menyematkan teknologi Toyota hybridsystem generasi ke-5 pada All New Kijang Innova Zenix Hybrid. Chief Engineer Toyota Motor Corporation (TMC) Hideki Mizuma menyampaikan, sistem baru ini mengoptimalkan kontrol produksi tenaga pada motor bakar dan motor listrik, sehingga menghasilkan performa yang superior, efisiensi yang lebih baik, serta rendah emisi gas buang.

