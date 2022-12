Mercedes Benz Indonesia Luncurkan Mobil Listrik, Harga Mulai Rp 2 Miliaran

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia meluncurkan kendaraan listrik pertamanya di Indonesia, yaitu Mercedes-EQ yang terdiri dari dua model -the new Mercedes EQS dan Mercedes EQE- di Mercedes EQ-SPACE, Senayan City, Kamis (8/12/2022).

Mercedes-EQ hadir di Indonesia berawal dengan 2 model terbaru yaitu the new EQS – yang tersedia dalam varian EQS 450+ AMG Line dan EQS 450+ Electric Art – dan the new EQE 350+ Electric Art.

Secara global, Mercedes-Benz AG telah menanamkan investasi lebih dari 10 miliar euro untuk pengembangan Mercedes-EQ. Konsep kendaraan listrik dari Mercedes-Benz pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 dan model pertama dari lini Mercedes-EQ diluncurkan pada tahun 2018. Pada 9 bulan pertama tahun ini, lebih dari 215.000 unit Mercedes EQ telah berhasil terjual di seluruh dunia.

"Mercedes-Benz berambisi menjadi C02 neutral pada tahun 2039. Di akhir dekade ini, kami berusaha untuk sepenuhnya memproduksi dan memasarkan kendaraan listrik di lokasi-lokasi yang memungkinkan. Lini Mercedes-EQ merupakan wujud nyata dari Ambition 2039 dan kami sangat senang akhirnya lini kendaraan listrik kami pun hadir di Indonesia," kata Choi Duk Jun, President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com