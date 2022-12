Brio Laris Manis, Honda Catat Kenaikan Penjualan 15%

Jakarta, Beritasatu.com – Honda Prospect Motor mencatat penjualan ritel sebanyak 12.137 unit mobil di Indonesia pada bulan November 2022. Angka itu meningkat 15% dibanding bulan sebelumnya. Penjualan Honda tersebut didukung pencapaian Honda Brio yang paling laris manis sehingga mencatatkan rekor penjualan bulanan tertingginya di tahun ini.

Pada November lalu, Honda Brio meraih penjualan sebesar 6.438 unit, atau sekitar 53% dari total penjualan Honda. Penjualan Brio tersebut terdiri dari Honda Brio Satya sebesar 5.373 unit dan Honda Brio RS sebesar 1.065 unit.

Sementara itu, All New Honda HR-V berkontribusi sebesar 18% dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 2.200 unit di bulan November. Model SUV lainnya, yaitu All New Honda BR-V yang juga berkontribusi sebesar 18,34% dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 2.226 unit.

Model Honda lainnya juga turut memberikan kontribusi terhadap penjualan Honda pada bulan November 2022 yaitu Honda City Hatchback RS sebesar 619 unit diikuti oleh New Honda CR-V dengan 539 unit, Honda Mobilio 64 unit. Kemudian untuk jajaran mobil sedannya, All New Honda City 30 unit, diikuti New Honda Accord 18 unit dan All New Honda Civic RS 3 unit.

Yusak Billy sebagai Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor mengatakan, secara total, penjualan Honda periode Januari hingga November 2022 telah terkumpul sebanyak 112.120 unit, juga naik sebesar 37% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Menurut Yusak, meskipun keterbatasan pasokan komponen masih berdampak, kami bersyukur bahwa trend penjualan Honda kembali menunjukkan peningkatan menjelang akhir tahun 2022, terutama karena didukung Honda Brio yang meraih penjualan bulanan tertingginya di tahun ini.

“Dengan dimulainya pengiriman untuk Honda WR-V sebagai produk terbaru kami ke dealer-dealer pada awal Desember ini, kami yakin bahwa tren positif penjualan Honda terus akan berlanjut hingga tutup tahun nanti,” ungkap Yusak dalam keterangan pers, Kamis (15/12/2022).

Sumber: Investor Daily