Dukung Mobil Listrik, 1.273 SPKLU Akan Hadir di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT PLN (Persero) pada tahun 2023 memproyeksikan bisa berkolaborasi untuk menghadirkan 1.273 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dari saat ini 588 unit.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto, PLN terus mendukung pertumbuhan ekosistem EV di Indonesia. "Salah satunya dengan menyediakan infrastruktur SPKLU," kata dia di Jakarta Rabu (2/2/2023).

Hingga kini, kata dia, terdapat 588 unit mesin SPKLU di 257 titik lokasi yang tersebar di Indonesia. “Dengan berkolaborasi, PLN terus menambah pengoperasian SPKLU guna mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air,” tandas dia.

Gregorius menuturkan, PLN juga gencar mendukung ekosistem kendaraan listrik melalui kerja sama dengan mitra melalui waralaba (franchise) pembangunan SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) bersama perbankan, mal, kantor-kantor, swasta, operator jasa transportasi, dealer motor, dan mitra lainnya. “Dengan bagitu, ke depan, ekosistem EV bisa terwujud seiring banyaknya SPKLU dan SPBKLU yang difasilitasi PLN,” tutur dia.

Dia menjelaskan, untuk memudahkan pihak yang berminat menjadi mitra penyediaan SPKLU, PLN telah menyediakan website. Melalui website ini, para badan usaha yang hendak turut serta dalam membangun SPKLU bisa mendaftar melalui kanal tersebut.

“Dalam kerja sama franchise ini tersedia beberapa paket, yakni medium charging, fast charging, hingga ultra fast charging. Paket investasinya mulai Rp 342 juta,” ujar dia.

Gregorius mengemukakan, kebutuhan lahan untuk SPKLU sekitar 42 m2. Saat ini terdapat lebih dari 48 calon mitra yang berminat untuk berkolaborasi mengembangkan SPKLU. Selain menyiapkan infrastruktur, PLN telah meluncurkan electric vehicle digital services (EVDS) yang terintegrasi dengan SuperApps PLN Mobile guna menjawab kebutuhan masyarakat terkait kendaraan listrik.

Dalam satu dekade ke depan, pemerintah memproyeksikan 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik terjual setiap tahun. Pada 2030, di Indonesia, ditargetkan telah terbangun 31.000 SPKLU dan 670.000 stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Sejumlah produsen baterai EV global telah berinvestasi di Tanah Air, salah satunya produsen baterai EV asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) yang meneken perjanjian kerja sama pembangunan ekosistem baterai EV dengan holding BUMN, MIND ID, pada pertengahan Januari 2023.

Pabrikan mobil listrik global, BYD Automobile Co Ltd dan Tesla, juga tengah memfinalisasi rencana investasinya di Indonesia. Total investasi yang masuk ke industri hulu dan hilir baterai EV di Tanah Air disebut-sebut mencapai US$ 21 miliar lebih hingga 5 tahun ke depan.

Sumber: Investor Daily