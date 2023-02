Bangkit dari Kubur, Mobil Esemka Ramaikan IIMS 2023

Jakarta, Beritasatu.com- Mobil Esemka Indonesia (Esemka) produksi PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) bangkit dari kubur meramaikan ajang pameran otomotif International Indonesia Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta International (JIExpo), Kemayoran, Jakarta pada 16-26 Februari 2023. Sejak muncul di publik pada 2009, ini merupakan keikutsertaan pertama Esemka pada ajang otomotif berskala besar.

"Welcome, @esemkaindonesia will be one of our exhibitors at Hall A #IIMS2023!" tulis akun instagram resmi @iims_id dipantau Selasa (7/2/2023).

Banyak Kandungan Lokal dalam Mobil Esemka

Mobil Esemka sudah lama tidak terdengar kabarnya. Esemka juga jarang penampakannya mengaspal di jalanan, termasuk di dealer. Sejak muncul di publik, aktivitas pemasaran mobil Esemka sangat minim, berbeda dibandingkan mobil dari Jepang, Korea, atau Eropa.

Rencana keikutsertaan Esemka ramai diperbincangkan di media sosial. Mayoirtas bernada jenaka dengan mengaitkan dengan kondisi politik.

"Gua kata juga apa, ini brand merk exclusive Limited Edition super rare muncul 4-5 tahun sekali," demikian tulis akun @qvien pada Instagram penyeleggara IIMS 2023 pada kolom komentar.

Warganet lainnya mengungkapkan kehadiran Esemka karena menjelang Pemilu. "Kan mau pilpres, pasti nongol lagi ini mobil," demikian tulis @ocehansaid.

Namun warganet lainnya mendukung kehadiran Esemka di IIMS 2023.

"Tetaplah fokus produksi, abaikan netizen yang mengaitkan dengan hal politik. Ingat tujuan mulia awal berdirinya yaitu membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin untuk warga Boyolali," tulis @bikerscam.

Pengembangan mobil Esemka dimulai pada 2007 sebagai proyek belajar siswa Sekolah ...

