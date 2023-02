Badai Pemutusan Pekerja Lanjut, Moladin PHK Ratusan Karyawan

Jakarta, Beritasatu.com - Marketplace atau situs jual beli mobil, Moladin dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Informasi itu pertama kali diunggah akun Twitter @ecommurz.

"BREAKING: Moladin, marketplace mobil, baru saja mengumumkan bahwa perusahaan memamgkas karyawan di Tiow Hall selama 5 menit," demikian cuit @ecommurz Rabu (8/2/2023).

Akun tersebut tidak merinci lebih lanjut jumlah karyawan yang dipangkas beserta alasannya. Namun akun itu menyebut jumlahnya mencapai ratusan.

"Total yang terkena dampak tidak diketahui, tetapi bisa mencapai ratusan. Mereka yang terkena dampak diumumkan melalui email hari ini," kata @ecommurz.

Moladin adalah salah satu marketplace jual-beli mobil di Indonesia, yang mulai bergabung dengan industri startup pada 2021. Dalam setahun terakhir, Moladin digunakan hingga 40.000 agen untuk mengembangkan bisnisnya.

Kepiawaian Moladin membuat investor global melirik untuk mendanai startup tersebut. Moladin meraup pendanaan putaran Seri A yang digelar pada awal tahun lalu. Marketplace mobil bekas ini berhasil mengantongi US$ 42 juta dari Sequoia Capital India dan Nothstar Group.

Melanjutkan pendanaan sebelumnya pada Mei 2022 Moladin kembali dapat suntikan modal US$ 95 juta yang dipimpin DST Global, perusahaan investasi Internet terkemuka di dunia.

