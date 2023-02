Ini Harga dan Cara Beli Tiket IIMS 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 kembali digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta mulai 16 -26 Februari 2023. Harga tiket IIMS 2023 dan cara belinya juga telah diumumkan.

Pada pameran IIMS 2023 kali ini dimeriahkan lebih dari 40 merek otomotif, 17 diantaranya akan meluncurkan produk barunya. Ajang ini juga sebagai wadah pabrikan untuk memamerkan produk barunya.

Selain itu, ada Indomobil Group yang menghadirkan lima merek, yaitu Audi, Citroen, KIA, Nissan, dan Volkswagen (VW).

Pabrikan roda dua juga ikut serta dalam IIMS 2023 yaitu AHM, Benelli, Yamaha, Yadea, Royal Enfield, KTM & Husqvarna, dan Utomocorp. Merek motor listrik pun ikut ambil bagian dalam pameran ini seperti Alva, Rakata, Selis, United Motor, Gelis, dan Polytron.

Harga Tiket IIMS 2023

Premium khusus: 16 Februari 2023 Rp 150.000 per orang, dari pukul 17.00 WIB-21.00 WIB.

Akhir pekan (Jumat-Minggu): Rp 85.000 per orang dari pukul 10.00 WIB-21.00 WIB.

Hari biasa (Senin-Kamis): Rp 50.000 per orang dari pukul 11.00 WIB-21.00 WIB.

Tiket IIMS 2023 Beli Dimana?

- Kunjungi website dyandratiket.com

- Login/Sign up jika belum memiliki akun.

Pilih menu “Home”.

- Lanjut ke laman New Event dan pilih Indonesia International Motor Show 2023 atau Infinite Live.

Klik "Buy Now"

- Pilih kategori dan jumlah tiket yang ingin dibeli.

- Lengkapi data diri dan pilih metode pembayaran

- E-Ticket akan terkirim melalui email yang telah terdaftar.

Demikan harga tiket dan cara beli tiket Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

