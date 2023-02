MMKSI Hadirkan Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan Mitsubishi XFC Concept, sebuah mobil konsep compact SUV pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang digelar pada 16 – 26 Februari di JIExpo Kemayoran Jakarta. Setelah sebelumnya diperkenalkan dalam debut global di Vietnam Oktober 2022 lalu, Mitsubishi XFC Concept hadir di Indonesia dengan tagline “New Xcitement Awaits You”, menyiratkan kehadirannya menjadi inspirasi kendaraan Mitsubishi Motors di masa depan yang akan memberikan pengalaman dan petualangan baru.

Mitsubishi XFC Concept merupakan compact SUV generasi selanjutnya yang menawarkan desain SUV yang kuat, interior kabin yang luas dan nyaman mempertegas posisi atas di kelasnya, serta teknologi dan performa pintar.

“Mitsubishi XFC merupakan sebuah konsep untuk mobil compact SUV yang menggabungkan keahlian dan lebih dari seratus tahun pengalaman Mitsubishi Motors dalam pengembangan kendaraan secara global. Mitsubishi Motors telah membuktikan bagaimana desain inovatif dan nilai fungsional dari model kendaraannya yang menjadi game changer di industri ini, yang juga telah mendulang apresiasi tinggi dari konsumen di Indonesia dan juga global,” papar President Director PT MMKSI Naoya Nakamura.

Konsep Desain Silky & Solid

Desain Mitsubishi XFC Concept memberikan kesan elegan dan desain yang mengalir harmonis dengan soliditas yang kuat dengan permukaan ramping. Mitsubishi XFC Concept mengekspresikan ketangguhan dan kelincahan serta menampilkan gaya SUV otentik yang menonjol.

Interior Kabin Compact & Spacious

Interior Mitsubishi XFC Concept menawarkan kemudahan pengoperasian dan kenyamanan, yang sangat penting untuk sebuah SUV. Panel instrumen mengadopsi desain bertema horizontal, sehingga memudahkan untuk merasakan perubahan postur kendaraan saat berkendara di permukaan kasar sekaligus meningkatkan visibilitas ke depan. Sementara itu, desain dinamis yang terbentang dari panel instrumen hingga door trim, serta serangkaian bantalan empuk, memberikan kesan kedap dan perlindungan untuk menciptakan interior yang aman dan nyaman. Desain Mitsubishi XFC yang canggih, dengan bodinya yang terkesan ringkas, juga dirancang untuk mampu mengakomodasi utilitas dengan kargo yang cukup luas.

Teknologi dan Performa Smart & Quality Comfort

Mitsubishi XFC Concept dirancang untuk kemudahan pengoperasian, memberikan visibilitas ke depan yang baik, persepsi yang mudah tentang dimensi kendaraan, dan handling yang mulus. Teknologi canggih pada head unit intuitif berukuran besar untuk mengintegrasikan tampilan digital penuh dan tampilan tengah yang dapat menunjukkan navigasi, kondisi permukaan jalan, dan informasi lain yang diperlukan oleh pengemudi, memberikan lingkungan berkendara yang aman dan nyaman sekaligus mengekspresikan rasa nyaman.

Pada ajang IIMS 2023, MMKSI hadir di Hall-A Booth A1 dengan tema Life’s Adventure Park – Drive You to The New World Adventure. MMKSI juga turut membawa lini kendaraan unggulan Mitsubishi Motors lainnya yang dipasarkan di Indonesia seperti Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross, Mitsubishi Pajero Sport, dan lainnya.

