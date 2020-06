Honda Gelar Kejuaraan Simulator Balap Secara Daring

Jakarta, Beritasatu.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar Honda Racing Simulator Championship (HRSC), sebuah kejuaraan simulator balap secara daring (online) yang untuk pertama kalinya digelar oleh sebuah pabrikan otomotif di Indonesia.

Untuk menggelar kejuaraan ini, Honda bekerjasama dengan HM Engineering sebagai penyelenggara dan menggunakan program simulator balap Rfactor 2. Program tersebut merupakan salah satu simulator balap dengan grafis dan sensasi berkendara yang paling mendekati nyata.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy menyampaikan, kejuaraan Honda Racing Simulator Championship sejalan dengan semangat "Everyone Can Race" agar semakin banyak orang yang dapat menikmati ajang balap, bukan hanya di lintasan balap tetapi juga dari rumah masing-masing.

"Kami percaya ajang ini juga dapat menjadi wadah untuk para pembalap pemula dalam mengasah bakat dan menunjukkan prestasinya. Ajang ini semakin tepat digelar dalam kondisi menuju normal baru, di mana masyarakat semakin terbiasa menggunakan platform digital dalam melakukan berbagai aktivitas," kata Yusak Billy, di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Kejuaraan HRSC mengusung konsep balap One Make Race (OMR), di mana setiap peserta menggunakan mobil balap Honda Civic Type R Sport Version akan berlomba mengumpulkan poin di sepanjang 6 seri yang digelar di sirkuit virtual, terdiri dari Sirkuit Suzuka, Sepang, Silverstone, Interlagos, Zaandvoort dan Estoril.

Kejuaraan ini terbuka untuk umum dan pendaftaran sudah dibuka mulai 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2020 pukul 13.00. Kompetisi ini sendiri akan berjalan mulai 4 Juli sampai 29 Agustus 2020.

Sebanyak 60 peserta yang lolos tahap kualifikasi awal akan masuk ke dalam salah satu dari dua kategori yang tersedia, yakni kelas Professional dan Amateur yang masing-masing terdiri dari 30 peserta. Total hadiah sebesar Rp 65 juta akan diberikan kepada lima orang terbaik dari masing-masing kelas.