GT Radial dan IRC Raih Penghargaan, Gajah Tunggal Terus Berinovasi

Jakarta, Beritasatu.com - PT Gajah Tunggal Tbk meraih Top Brand Award melalui dua produknya, GT Radial dan IRC. GT Radial meraih penghargaan untuk kategori ban mobil, sementara IRC pada kategori ban motor.

Head of Marketing Division PT Gajah Tunggal Tbk, Leonard Gozali menerima langsung penghargaan acara yang diprakasai oleh Top Brand di awal pekan ini di Studio Dharmawangsa, Jakarta.

Berhasilnya GT Radial dalam meraih TOP Brand Award 2020 membuktikan kalau merek ini mampu memenuhi tiga parameter index ukur yaitu top of mind awareness, last used dan future intention.

Penilaian parameter index tersebut dilakukan dengan metode face to face interview dan melibatkan 12.200 responden yang ada di 15 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Palembang, Samarinda, Denpasar, Jogjakarta, Malang, Manado dan Banjarmasin dengan menggunakan instrumen kuesioner dalam pengumpulan data.

Top Brand Award diberikan kepada merek yang meraih setidaknya 10 persen dari Top Brand Index dan berada pada 3 posisi teratas pada masing-masing kategori.

GT Radial merupakan produk ban mobil asli Indonesia yang telah meraih beragam pernghargaan dan menjadi kepercayaan dari berbagai OEM merek-merek mobil terkemuka di Indonesia. Selain itu, GT Radial juga tak hanya berkembang di pasar nasional, ban mobil kebanggan negeri ini bahkan telah diekspor kelebih dari 130 negara di dunia.

Selain GT Radial, produk ban motor IRC juga terbukti menjadi market leader dan meraih beragam penghargaan. PT Gajah Tunggal Tbk terus melakukan inovasi mengembangkan produk baik ban mobil maupun ban motor melalui tim riset yang telah dibentuk untuk memenuhi keinginan pasar. Konsistensi dari kualitas bermutu produk PT Gajah Tunggal Tbk dibuktikan melalui penghargaan yang rutin diperoleh.

“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kami karena kedua produk Gajah Tunggal, GT Radial dan IRC kembali berhasil meraih Top Brand Award 2020. Ini adalah komitmen dari kami untuk terus melakukan inovasi produk dan memberikan kualitas terbaik kepada konsumen,” ujar Leonard Gozali dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020).