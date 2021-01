Generasi Baru CBR150R Ditargetkan Terjual 25.000 Unit Per Bulan

Selasa, 12 Januari 2021 | 18:56 WIB

Oleh : Herman / WBP

(Kiri-Kanan) Direktur Marketing PT Astra Honda Motor (AHM), Thomas Wijaya; President Director AHM, Keiichi Yasuda; Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman; dan Marketing Director AHM, Mutsuo Usui memperkenalkan All New CBR150R melalui virtual launching, Selasa (12/1/2021). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan sepeda motor sport full fairing All New CBR150R untuk pasar Indonesia. Motor sport ini ditargetkan bisa terjual sekitar 20.000 hingga 25.000 unit per bulan.

Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman menyampaikan, dihadirkannya generasi baru CBR150R ini menunjukkan komitmen besar AHM untuk tetap memberikan produk yang dicintai konsumen. ”Sepeda motor sport tak lepas dari dari perhatian kami sebagai produsen, termasuk hadirnya All New CBR150R yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan sepeda motor sport yang lincah dan performa tinggi,” kata Johannes Loman dalam virtual launching All New CBR150R, Selasa (12/1/2021).

Generasi baru CBR150R ini ditopang oleh mesin 150 cc DOHC berpendingin cairan, mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 12,6 kW (17,1 PS) @9.000 rpm, dan torsi puncak 14,4 Nm @7.000 rpm. Dipadukan dengan transmisi 6-percepatan, jantung pacu ini sanggup membawa All New CBR150R melaju dari 0-200 meter hanya dengan 10,6 detik, dan kecepatan maksimal mencapai 127 km/jam.

Fitur assist/slipper clutch juga menjadi bagian dari All New CBR150R. Slipper clutch berfungsi mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrem. fitur unggulan lainnya seperti Anti-lock Braking System (ABS) yang disertai Emergency Stop Signal (ESS). Fitur ini sudah diterapkan pada beberapa model big bike, berfungsi mengaktifkan lampu sein kanan-kiri secara bersamaan saat melakukan rem mendadak.

All New CBR150R dipasarkan dengan dua tipe, yakni Non-ABS dan ABS. Tipe Non-ABS ditawarkan dengan empat warna pilihan, yakni Matte Black, Dominator Matte Black, Victory Black Red, dan Honda Racing Red. Sedangkan tipe ABS mendapatkan warna Dominator Matte Black, Victory Black Red, Honda Racing Red, lalu ditambah dengan warna spesial MotoGP Edition.

AHM memasarkan All New CBR150R tipe Non-ABS warna Matte Black, Victory Black Red, dan Dominator Matte Black seharga Rp 35.900.000. Sedangkan pilihan warna Honda Racing Red dijual Rp 36.600.000. Sementara tipe ABS warna Victory Black Red dan Dominator Matte Black dibanderol Rp 39.900.000. Lalu corak Honda Racing Red dijual Rp 40.600.000, serta MotoGP Edition dipasarkan Rp 40.800.000. Harga ini berstatus on the road (OTR) wilayah DKI Jakarta.

Sumber: BeritaSatu.com