Pasar Mobil Bekas Diprediksi Kembali Normal Mulai Pertengahan 2021

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar mobil bekas yang sudah menuju arah pemulihan diprediksi akan kembali normal seperti saat sebelum pandemi mulai pertengahan 2021. Prediksi ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan OLX terhadap penjual dan pembeli individu maupun para dealer mobil bekas.

“Berdasarkan data dari survei internal kami, lebih dari 50% penjual dan pembeli individu maupun para dealer mengatakan bahwa keadaan pasar mobil bekas akan kembali normal kurang lebih enam bulan ke depan,” kata Direktur of Classified & New Business OLX Group, Agung Iskandar dalam webinar "Online Advertising Market Outlook 2021", Kamis (14/1/2021).

Dikatakan Agung, para dealer menilai ada beberapa hal utama yang akan menentukan seberapa cepat pemulihan pasar mobil bekas. Antara lain implementasi vaksin Covid-19, dan juga apabila aktivitas bisnis dan sekolah kembali normal.

OLX sendiri melihat ada beberapa hal sifatnya jangka panjang yang diprediksi akan terjadi. Selain adopsi terhadap mobil listrik akan semakin besar, intensi orang terhadap mobil juga diprediksi akan terus meningkat. Apalagi rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia mencapai 99 unit per 1.000 penduduk. Sebagai perbandingan, rasio kepemilikan kendaraan di Malaysia mencapai 490 unit per 1.000 penduduk, sedangkan Thailand rasionya 240 unit per 1.000 penduduk.

“Rasio kepemilikan mobil di Indonesia termasuk rendah, sehingga industri mobil diprediksi masih akan tumbuh ke depannya,” kata Agung.

