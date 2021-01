Suzuki Luncurkan New Carry Pick Up

Kamis, 21 Januari 2021 | 16:14 WIB

Oleh : Sanya Dinda / HK

Suzuki New Carry Pick Up (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan New Carry Pick Up, dengan perubahan mencolok di bagian eksterior. SIS menargetkan pangsa pasar di pickup menengah (medium pickup) nasional naik menjadi 65% tahun ini, dibandingkan 2019, seiring peluncuran versi penyegaran (facelift) Carry Pick Up

Managing Director 4W Sales & Marketing SIS Hideaki Tokuda mengatakan, pihaknya akan terus meluncurkan produk, baik baru maupun penyegaran, sehingga bisa selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun New Carry Pick Up lebih kokoh, tangguh, dan aman, dibandingkan versi sebelumnya.

Menurut dia, New Carry Pick Up memakai front grille dan bemper berdesain baru yang mengadopsi bentuk kapak yang disebut hatched axe. Ini memperkuat karakter New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh digunakan di berbagai medan.

Selain perubahan pada sisi eksterior, dia menuturkan, New Carry Pick Up yang dipasarkan mulai Januari 2021 sudah dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) yang terletak di bawah glove box. APAR yang digunakan adalah tipe dry chemical powder dan bersertifikat SNI, sehingga efektif memadamkan kebakaran tanpa menimblkan dampak terhadap sistem kelistrikan di sekitarnya.

Menurut Tokuda, pengadaan APAR dalam New Carry Pick Up dan model Suzuki lainnya merupakan upaya Suzuki dalam mendukung regulasi pemerintah dalam industri otomotif. "Penyegaran Carry Pick Up semakin meningkatkan kualitas mobil yang dijuluki rajanya pick up ini. Sejumlah perubahan di mobil ini menyempurnakan fitur unggulan yang sudah ada, seperti dimensi bak yang luas, kabin lega, teknologi terkini, hingga penggunaan mesin K15B-C yang irit dan bertenaga," imbuh Tokuda, Kamis (21/1/2021).

Dia menuturkan, bak New Carry Pick Up berukuran panjang 2.505 milimeter (mm), lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm, sehingga mampu mengangkut muatan seberat 1 ton. Agar muatan tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Pengait berjumlah 12 pada tipe FD (flat deck) dan 22 pada tipe WD (wide deck).

Selain itu, dia mengungkapkan, terdapat head unit satu din, split seat dengan jok yang tebal, serta enam tempat penyimpanan barang, termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok di varian AC dan 10 tempat, termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok di varian non-AC. Ini membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang. New Carry Pick Up juga dilengkapi fitur immobilizer, air conditioner, electric power steering (EPS), dan sliding seat.

New Carry Pick Up hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu putih, silver, dan hitam. Harganya mulai dari Rp 152,5 juta untuk tipe FD, Rp 161 juta untuk tipe FD AC/PS, Rp 153,5 juta untuk tipe WD, dan Rp 162 juta untuk tipe WD AC/PS.

Assistant to Department Head Sales 4W SIS Sukma Dewi mengatakan, SIS menargetkan pangsa pasar 65% di kelas pick up medium tahun ini. Tahun lalu, SIS berhasil menjual 41.878 unit Carry, sehingga meningkatkan pangsa pasar menjadi 61% dari 56,8%. Meskipun demikan, penjualan ini menurun dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 sebanyak sekitar 54 ribu unit.

Sumber: BeritaSatu.com