Mercedes-Benz Luncurkan Dua Model C-Class Terbaru

Jumat, 22 Januari 2021 | 16:03 WIB

Oleh : Herman / FER

Mercedes-Benz resmi meluncurkan dua varian terbaru dari C-Class untuk pasar Indonesia, yaitu Mercedes-Benz C 300 AMG Final Edition dan Mercedes-Benz C 200 AMG Final Edition, Jumat, 22 Januari 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritsatu.com - Mengawali tahun 2021, Mercedes-Benz resmi meluncurkan dua varian terbaru dari C-Class untuk pasar Indonesia, yaitu Mercedes-Benz C 300 AMG Final Edition dan Mercedes-Benz C 200 AMG Final Edition. Keduanya hadir dengan penyempurnaan dari generasi pendahulunya di Indonesia.

President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun menyampaikan, Mercedes-Benz C-Class AMG Final Edition ini menonjolkan perpaduan antara karakteristik penampilan sporty, fitur keselamatan unggulan, serta tingkat fungsionalitas kendaraan yang tinggi. Varian ini juga dirakit di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor.

"Sedan telah menjadi salah satu ikon dan identitas terpenting Mercedes-Benz, memberikan kontribusi penjualan yang signifikan setiap tahunnya. Mercedes-Benz C-Class adalah salah satu pemain yang meramaikan segmen sedan di industri otomotif Indonesia. Oleh karena itu, kami yakin bahwa Mercedes-Benz C-Class AMG Final Edition akan memenuhi kebutuhan pelanggan Indonesia,” kata Choi Duk Jun dalam peluncuran virtual kedua varian terbaru C-Class, Jumat (22/1/2021).

Di Indonesia, perjalanan C-Class dimulai ketika Mercedes-Benz W 202 dirakit di pabrik Wanaherang, dan kemudian diperkenalkan sebagai Mercedes-Benz C 180 untuk pertama kalinya di tahun 1994. Selanjutnya seri C-Class yang juga dirakit di Wanaherang adalah W 203 (1998), W 204 (2007), dan W 205 (2015).

Untuk Mercedes-Benz C 200 AMG Final Edition, varian ini dibanderol dengan harga Rp 920 juta off the road, sedangkan Mercedes-Benz C 300 AMG Final Edition Rp 1,02 miliar off the road.

Kedua varian ini merupakan pembuka di tahun 2021. Sepanjang tahun ini, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia berencana untuk meluncurkan lebih dari 10 model baru atau facelift untuk pasar Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com