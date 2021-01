Intip Empat Teknologi Terbaru di Pajero Sport Facelift

Kamis, 28 Januari 2021 | 10:58 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Mitsubishi Pajero Sport Facelift telah diluncurkan sejak 2019 di Thailand, dan mendapat respons yang sangat positif. Tidak hanya di Thailand, tapi juga di pasar Filipina.

Kini, kabar mengenai akan dihadirkannya Mitsubishi Pajero Sport Facelift di pasar Indonesia kembali berhembus kencang. Namun pihak PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) belum mengungkap kapan sport utility vehicle (SUV) andalan Mitsubishi tersebut akan meluncur di Indonesia. “Mitsubishi Pajero Sport, ketika waktunya (diluncurkan) sudah tepat, nanti pasti akan kami informasikan,” kata Presiden Direktur PT MMKSI, Naoya Nakamura, baru-baru ini.

Meski belum ada kepastian Pajero Sport Facelift hadir di Indonesia, tetapi menarik dibahas tentang spesifikasi Pajero Sport Facelift yang sudah hadir di Thailand. Apalagi ada beberapa teknologi yang jadi terosan baru. Apa saja?

Electric Powered Tailgate

Electric powered tailgate adalah fitur yang bisa membuka pintu bagasi secara otomatis. Fitur itu terkoneksi dengan Mitsubishi Remote Control App yang memungkinkan Anda membuka pintu bagasi melalui ponsel pintar. Jika Anda malas menggunakan ponsel, Anda tinggal menggunakan tombol khusus yang ada di kunci mobil.

Mirrored Screen dan WiFi di Layar Penumpang

Untuk pertama kalinya Mitsubishi Pajero Sport memiliki layar 12 inci di baris kedua atau di jok penumpang kedua. Layar tersebut tidak hanya bisa menampilkan fitur entertainment, tetapi juga dilengkapi fitur Mirrored Screen yang bisa menampilkan layar ponsel ke layar Mitsubishi Pajero Sport. Layar ini juga dibekali dengan slot USB yang bisa dihubungkan dengan WiFi On the Go.

Lane Change Assist dan Rear Cross Traffic Alert

Fitur keamanan baru ini semakin menambah lengkap fitur-fitur keamanan yang sudah ada di Mitsubishi Pajero Sport seperti blind spot monitoring, autonomous emergency braking, around-view monitor, hill descent control, hill start assist, dan vehicle stability control.

Remote Headlight

Melalui teknologi ini, Anda tidak akan lagi kebingungan mencari Mitsubishi Pajero Sport di tempat parkir. Tinggal mengaktifkan Remote Headlight melalui Mitsubishi Remote Control App, Anda bisa dengan mudah menemukan mobil melalui lampu utama yang sudah menyala dari jarak yang jauh.

Sumber: BeritaSatu.com