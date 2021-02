Resmi Diluncurkan, Ini Harga Generasi Terbaru Honda PCX

Jumat, 5 Februari 2021 | 14:51 WIB

Oleh : Herman / RSAT

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan generasi terbaru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV, Jumat (5/2/2021). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan generasi terbaru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV dengan perubahan menyeluruh pada bagian mesin, rangka, desain, dan fitur.

Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman menyampaikan, skutik premium andalan Honda ini mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat.

“Penerimaan sangat baik dari masyarakat terhadap Honda PCX menginspirasi perusahaan untuk terus mengembangkan model ini. Kehadiran All New Honda PCX series produksi anak bangsa ini juga semakin memenuhi harapan dan kebanggaan bagi pecinta skutik premium,” kata Johannes Loman dalam peluncuran generasi terbaru All New Honda PCX secara virtual, Jumat (5/2/2021).

Johannes memaparkan, All New Honda PCX menggunakan mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+ dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Sementara itu, All New Honda PCX e: HEV dilengkapi dengan motor assist dan riding mode dengan pilihan mode normal (D) dan sport (S).

Skutik ini juga ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV. Menurut Johannes, fitur ini akan semakin memberikan rasa aman saat melintasi kondisi jalan yang licin. Selain itu, All New Honda PCX juga mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 km/liter.

AHM memasarkan All New Honda PCX dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp 30.350.000 untuk tipe CBS, Rp 33.950.000 untuk tipe ABS , dan Rp 43.550.000 untuk tipe e:HEV.

Sumber: BeritaSatu.com