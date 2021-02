Generasi Baru Honda PCX Ditargetkan Terjual 240.000 Unit Setahun

Jumat, 5 Februari 2021 | 17:09 WIB

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan generasi terbaru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV, Jumat (5/2/2021). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan generasi terbaru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HE yang menggunakan mesin generasi terbaru kapasitas 160 cc 4 katup eSP+. Model ini ditargetkan terjual 240.000 unit dalam setahun.

“Rencana penjualan All New Honda PCX sebanyak 240.000 dalam setahun. Angka ini naik sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Marketing Direktur PT Astra Honda Motor, Matsuo Usui dalam peluncuran generasi terbaru Honda PCX secara virtual, Jumat (5/2/2021).

Honda PCX pertama kali hadir di Indonesia pada 2010. Awalnya diimpor dalam bentuk utuh, kemudian pada 2018 mulai diproduksi di pabrik AHM di Indonesia. Selama 10 tahun, skutik ini sudah terjual sekitar 685.000 unit.

Mengenai pasar skutik di Indonesia, Marketing Direktur AHM, Thomas Wijaya menambahkan, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), total penjualan sepeda motor di Indonesia pada 2020 lalu mencapai sekitar 3,6 juta unit, turun 43,5% dibandingkan 2019. Untuk segmen skutik, kontribusinya terhadap total penjualan mencapai sekitar 90%.

“Total pasar di tahun 2021 diperkirakan akan bertumbuh minimal 10% dibandingkan 2020, sehingga kami meyakini pasar skutik juga akan tumbuh inline dengan pertumbuhan pasar, minimal 10%,” kata Thomas.

Di Indonesia, AHM memasarkan All New Honda PCX dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp 30.350.000 untuk tipe CBS, Rp 33.950.000 untuk tipe ABS , dan Rp 43.550.000 untuk tipe e:HEV.

