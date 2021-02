Mengulik Fitur Terbaru di Mitsubishi New Pajero Sport

Jumat, 26 Februari 2021 | 10:26 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mitsubishi New Pajero Sport yang merupakan penyegaran dari model Pajero Sport sebelumnya telah resmi diluncurkan di Indonesia. Setelah sebelumnya diperkenalkan secara nasional pada 16 Februari 2021 lalu, kali ini edisi terbaru dari model SUV legendaris tersebut juga mulai diperkenalkan di berbagai daerah.

Perkenalan dilakukan di kota Medan, Surabaya, Pekanbaru, Bandung, Palembang, Makassar, dan Semarang, pada 18 Februari 2021. Selanjutnya, pada periode 22 - 28 Februari 2021 dilakukan di kota Balikpapan, Manado, Lampung, Padang, Serang, Karawang, Yogyakarta, Solo dan Tangerang.

BACA JUGA Hadir dalam Enam Varian, Ini Harga Pajero Sport Terbaru

President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Naoya Nakamura menyampaikan, SUV ini hadir dengan beragam pengembangan dan penyempurnaan yang membuatnya semakin terlihat gagah dan mewah, serta dilengkapi dengan fitur dan teknologi terbaru.

"Mitsubishi New Pajero Sport merupakan model yang dikembangkan dengan mempertimbangkan masukan dari konsumen di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu pasar terpenting Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Kawasan ASEAN, guna menyesuaikan keinginan dan kebutuhan konsumen,” kata Naoya Nakamura dalam keterangan resminya, Jumat (26/2/2021).

Apa saja ubahan dan fitur terbaru dari New Pajero Sport? Berikut ulasan detailnya.

Desain Eksterior dan Interior

Director of Sales & Marketing PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro menyampaikan, New Pajero Sport hadir dengan penyegaran desain pada sisi eksterior dan interior. Sorotan pembaruan terdapat pada grille design dan juga power tailgate dengan kick sensor dan remote control.

"Power tailgate dapat dioperasikan secara otomatis melalui smartphone untuk membuka kunci, membuka atau menutup bagasi. Sedangkan melalui kick sensor, tailgate dapat dibuka dan ditutup otomatis dengan menempatkan kaki pada bagian bawah bumper belakang,” terang Irwan Kuncoro, baru-baru ini.

Eksterior New Pajero Sport juga dilengkapi active cornering lamp berupa lampu otomatis yang menyala saat mobil menikung, sunroof, new front combination lamp, new better hood visibility, new alloy wheels 18-inch two tone, new fin-type antenna dan new design of rear combination lamp.

Sedangkan pada sisi interior, beberapa pembaruannya antara lain new head unit 8" dengan smartphone-link display audio (SDA), new LCD meter cluster 8”, multi around view monitor, new design dual zone climate control AC, new auto dimming rear-view mirror, new hand free steering switch, new floor console, dan new AC power outlet.

Sistem Keselamatan

Untuk fitur keselamatan, beberapa yang menjadi unggulan seperti blind spot warning – lane change assist (BSW-LCA). Dijelaskan Irwan, radar sensor pada bumper belakang ini mampu mendeteksi kendaraan yang berada pada blind spot bagian belakang, kanan serta kiri mobil. Saat kendaraan lain terdeteksi, indikator peringatan serta buzzer akan muncul pada kaca spion.

Ada juga fitur forward collision mitigation (FCM) yang membantu mencegah benturan depan dan meminimalisir dampaknya jika benturan tak dapat dihindari. Fitur ini mendeteksi kendaraan lain dan pejalan kaki melalui kamera dan radar laser.

Fitur keselamatan unggulan lainnya yaitu ultrasonic miss-acceleration mitigation system (UMS), rear cross traffic alert (RCTA), electric parking brake (EPB), brake auto hold (BAH), 7 SRS airbags, active stability & traction control (ASTC), anti-lock braking system, electronic brake distribution, dan brake assist.

Inovasi Teknologi

Untuk dapur pacunya, New Pajero Sport dibekali mesin disel 4N15 2.4L VGT-Intercooler, yang menghasilkan output maksimum: 181 PS pada 3.500 RPM, torsi 43,8 Kgm pada 2.500 RPM. Meski ini ditunjang oleh transmisi otomatis 8 kecepatan dengan sport sequential, ground clearance 218 mm, dan radius putar minimum 5,6 meter.

New Pajero Sport juga dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, remote control connected with smartphone, super select 4WD-II, mode off-road, dan paddle shifters.

Mitsubishi New Pajero Sport hadir dalam enam tipe dan lima pilihan warna yakni graphite gray, deep bronze, quartz white pearl, sterling silver dan jet black mica. Untuk harga New Pajero Sport (OTR Jakarta), varian Dakar Ultimate 4x4 AT dibanderol Rp 733.700.000, Dakar Ultimate 4x2 AT Rp 624.700.000, Dakar 4x2 AT Rp 575.700.000, Exceed 4x2 AT Rp 517.800.000, Exceed 4x2 MT Rp 502.800.000, dan varian GLX 4x4 MT Rp 567.800.000.

Sumber: BeritaSatu.com