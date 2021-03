Wuling Luncurkan Kendaraan Keluarga New Confero S

Rabu, 10 Maret 2021 | 18:08 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakata, Beritasatu.com – Untuk meneguhkan komitmen dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat

Indonesia, Wuling Motors (Wuling) resmi meluncurkan New Confero S secara virtual, Rabu (10/3/2021).

Mengusung tagline The Real Spacious Family MPV, kabin yang luas tetap menjadi andalan dari produk ini dengan berbagai pembaruan. Wuling New Confero S dijual dengan harga mulai Rp 169.800.000 (OTR DKI Jakarta).

“Perjalanan kami di Indonesia dimulai pada tahun 2017 dan dibuka oleh kehadiran Confero Series. MPV pertama ini sangatlah bernilai karena menjadi pembuka jalan bagi kami untuk terus menyajikan inovasi dalam hal produk maupun layanan. Oleh karena itu, pada hari ini kami memperkenalkan New Confero S untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan bersama keluarga,” ujar Assistant of President Wuling Motors, Han Dehong.

Wuling memberikan sentuhan berbeda pada desain eksterior New Confero S yang membuatnya terlihat atraktif dan berjiwa muda, yakni desain bumper depan yang memberikan nuansa bold, bentuk grille yang dinamis, lampu utama yang mengusung aksen baru serta Daytime Running Light (DRL) yang unik.

BACA JUGA Penjualan Mobil Listrik Wuling ini Sudah Lewati Tesla

Dari sisi interior, produk ini tetap memiliki kabin yang lapang hingga baris ketiga dengan pilihan konfigurasi bangku 8-

seater dan 7-seater dengan captain seat. Kesan modern dan berkelas pun terlihat berkat pengaplikasian desain interior

yang bernuansa gelap dengan aksen jahitan merah.

Berbagai perangkat penunjang kenyamanan berkendara lainnya turut dihadirkan di produk ini, yakni kamera belakang untuk parkir, head unit 8” touchscreen, audio control & answering call button, electric adjustable foldable mirror, dan driver

seat height adjuster.

New Confero S juga diakomodasi fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap di kelasnya, mulai dari Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Emergency Stop Signal (ESS), dual SRS airbag, sensor parkir depan dan belakang, sistem pengereman ABS dan EBD, indikator sabuk keselamatan, immobilizer, ISOFIX, hingga alarm anti-pencurian.

BACA JUGA Teknologi Pintar Sentuh SUV Rakitan Lokal

“Kami berharap New Confero S ini bisa menghadirkan incredible space for new excitement bagi keluarga Indonesia

dalam setiap perjalanan,” tutup Han Dehong.

New Confero S ditawarkan dalam lima pilihan warna, terdiri dari Carnelian Red, Pristine White, Dazzling Silver, Aurora

Silver dan Starry Black. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website wuling.id.

Harga Wuling New Confero S OTR DKI Jakarta

New Confero S Type C Lux Rp 169.800.000

New Confero S Type C Lux+ Rp 171.800.000

New Confero S Type L Lux Rp 180.800.000

New Confero S Type L Lux+ Rp 182.800.000

New Confero S Type L ACT Lux Rp 189.300.000

New Confero S Type L ACT Lux+ Rp 191.300.000

Sumber: BeritaSatu.com