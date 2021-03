ACC One Website Terintegrasi dari Pembiayaan hingga Asuransi

Kamis, 11 Maret 2021 | 17:41 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Astra Credit Companies (ACC) dengan meluncurkan inisiatif digital baru, ACC One on the Web. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Sistem digital terus dikembangkan pelaku industri otomotif di Indonesia. Tidak terkecuali sektor pembiayaan kendaraan yang menjadi penopang penjualan otomotif.

Di tengah pembatasan aktivitas terkait pandemi Covid-19, sektor otomotif berinovasi dengan mengendepankan layanan digital agar mudah diakses konsumen di manapun. Pembelian kendaraan kini terintegrasi mulai dari pembiayaan, dealer hingga asuransi.

BACA JUGA Terus Berinovasi, ACC Hadirkan Seamless Digital Experience

Langkah ini dilakukan Astra Credit Companies (ACC) dengan meluncurkan inisiatif digital baru, ACC One on the Web. Direktur Information Technology and Business Development ACC, Mohammad Farauk mengatakan, peluncuran fitur baru di website ini merupakan bagian dari total rangkaian strategi digital ACC memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam mendapatkan kemudahan akses produk dan layanan pembiayaan.

“Peluncuran ACC One on the Web ini akan mempermudah pelanggan dan masyarakat untuk mengakses seluruh produk dan layanan terlengkap ACC melalui website,” ujar Farauk, dalam keterangan persnya, Kamis (11/3/2021).

Dia menjelaskan, melalui ACC One on the Web konsumen dapat memilih mobil impian, baik mobil baru maupun bekas beserta paket kredit yang menarik. ACC One telah terhubung secara sistem dengan dealer sehingga proses pembelian mobil lebih cepat, mulai dari simulasi kredit, pengajuan aplikasi pembiayaan hingga pelacakan aplikasi proses pembiayaan.

ACC One juga terhubung secara digital dengan mitra asuransi di mana pelanggan ACC dapat lebih mudah melakukan upgrade produk asuransi kendaraan dengan fitur prioritas dana dan juga mengakses e-policy yang merupakan polis asuransi kendaraan digital. Selain itu, pelanggan ACC dapat mengakses e-certificate produk asuransi jiwa.

Sumber: BeritaSatu.com