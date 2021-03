Luar Biasa, Porsche Cayman Ini Borong 9 Penghargaan

Senin, 15 Maret 2021 | 21:43 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Porsche Cayman CRK modifikasi milik Moch Chandra Kurniawan alias Charock memborong sembilan trofi di ajang Terminal 3 Auto Modified 2020 atau yang dikenal dengan T3AM 2020 di Mall Alam Sutera, Tangerang, Sabtu (13/3/2021) lalu.

Setelah sempat membuat gebrakan di ajang modifikasi terbesar di Indonesia, yakni Indonesian Modification Expo (IMX) 2020 secara virtual dengan modifikasi eksklusif yang dilakukan pada kendaraan Porsche Cayman 987,2 tersebut, mobil ini juga sempat viral seusai muncul dalam film pendek garapan rumah produksi yang dimiliki oleh Charock.

Menariknya, selain menampilkan modifikasi yang dilakukan pada Porsche Cayman tersebut, film ini pun disuguhkan dengan alur cerita dan efek-efek yang dapat dikatakan kelas bioskop, serta menghadirkan tokoh-tokoh seperti selebgram Steffy Zamora dan Elina Joerg, juga tak ketinggalan sosok crazy rich Surabaya, yakni Melvin Tenggara yang muncul di akhir cerita.

“Ini merupakan kali pertama saya ikut kontes modifikasi, dan alhamdulillah mobil ini berhasil membawa pulang sembilan trofi di ajang ini, walaupun saya baru didaftarkan dua hari sebelum acara ini,” ujar Charock CRK di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/3/2021).

Dalam ajang tersebut, Porsche Cayman yang diberi sebutan Red Hot Chilli Porsche (RHCP) oleh pemiliknya itu berhasil menyabet beberapa penghargaan bergengsi, yaitu The Best Bodykit, The Best People Choice, dan The Best Sport Car. Kemudian, The Best Europe, The Best Meaty Fitment, The Best Air Meaty, The Best Wrapping Sticker, The Best wheel 2, dan Unique duke Rims.

Modifikasi yang dilakukan oleh Charock pada tunggangannya memang sangat maksimal. Ia berkolaborasi dan bersinergi dengan delapan maestro modifikator andal di Tanah Air untuk melakukan gubahan pada tunggangannya tersebut. Salah satu modifikator itu, adalah Kiki Anugraha yang merupakan founder dari Karma Body Kit, yang menurut CRK mampu menerjemahkan kemauan dan idenya dalam memodifikasi Porsche miliknya.

Dikatakan, proses modifikasi mobil ini kurang lebih sekitar 10 bulan. Bagian paling rumit dari pengerjaan modifikasi ini, adalah pada ubahan fender yang harus disesuaikan, karena mengaplikasi teknik radius atau melebarkan lingkar fender untuk mengakomodasi velg dan ban berdiameter lebih besar dan lebar.

"Kemudian merubah 100% tampilan interior, sound system, jok recaro RMS, serta tidak ketinggalan air suspension agar mobil ini bukan hanya jadi queen garage, melainkan bisa dibawa harian, bahkan tampil di film pendek bergenre otomotif Crazy Fast Indonesian,” ujarnya pria yang dikenal dengan nama CRK.

"Jujur saya kaget banget melihat hasil karya modifikator Tanah Air yang menurut saya bukan hanya bisa bersaing dengan modifikator tingkat Asia, tetapi juga bersaing di level dunia. Akhir 2021 ini kami berencana membuat sebuah kompetisi modifikasi otomotif roda dua dan roda empat terbesar di Indonesia, untuk menjaring potensi kreativitas modifikator Tanah Air dan kelak menjadi ikon festival otomotif Tanah Air," tutup Chandra Kurniawan.

Sumber: BeritaSatu.com