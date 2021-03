Wuling Terapkan Inovasi WISE di Almaz RS

Kamis, 18 Maret 2021 | 21:57 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Wuling Motors (Wuling) menggelar Media First Impression untuk produk terbarunya di lini SUV, yakni Almaz RS di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam acara yang berlangsung selama dua hari dengan protokol kesehatan ketat ini, Wuling memberikan kesempatan kepada awak media untuk menjadi yang pertama dalam merasakan sensasi berkendara bersama inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) di Almaz RS.

“Kami mengajak rekan media untuk mencoba Almaz RS yang dilengkapi dengan inovasi WISE. SUV ini telah dilengkapi dengan

terobosan terkini sebagai perwujudan komitmen Wuling dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan menyajikan

kemudahan dalam berkendara. Melalui Almaz RS, kami berharap konsumen dapat terus melaju menuju kehidupan yang lebih

baik sejalan dengan Drive For A Better Life,” ujar Brand and Marketing Director Wuling, Yin Yi, dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021).

Wuling menyematkan "RS" setelah nama Almaz yang memiliki kepanjangan Rising Star. Almaz RS merupakan flagship model

dari Wuling yang dapat berkompetisi di pasar otomotif Indonesia dengan dibekali beragam teknologi terkini.

Teknologi terkini itu antara lain perintah suara berbahasa Indonesia pertama yang terwujud dalam Wuling Indonesian Command (WIND) hingga inovasi WISE yang terdiri dari Advanced Driving Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV). Selain itu, desain eksterior dan interior yang modern, pengalaman berkendara yang unik, serta fitur kenyamanan dan keamanan yang kompetitif di kelasnya, mampu mendeskripsikan SUV ini sebagai rising star.

Wuling menyediakan 6 unit Almaz RS sepanjang acara ini. Selama berkendara di area Ancol, awak media diajak untuk mencoba

beberapa fasilitas ADAS yang terdapat di WISE. Yang terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Control (BCC), Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Traffic Jam Assistance (TJA), sampai dengan Intelligent Cruise Assistance (ICA).

Awak media juga berkesempatan menjajal fitur-fitur pada Internet of Vehicle (IoV) seperti Vehicle Remote Control, Bluetooth Key, Vehicle Positioning, dan Geo-fencing Security yang dapat dioperasikan melalui smartphone. Ada juga beberapa fungsi IoV tersedia melalui head unit mulai dari navigasi online, musik online, serta Internet Messaging App.

Mengenai segi eksterior, SUV Wuling ini didukung oleh beragam sentuhan berbeda, yakni integrated future eyes LED dan dynamic tail design pada bagian bumper. Beralih ke bagian interior, Almaz RS juga dibekali dengan desain interior yang modern dengan fitur wireless charging pad, built in air ionizer, pembaharuan pada tampilan head unit, serta beberapa tombol tambahan pada lingkar kemudi yang membantu pengguna untuk mengaktifkan berbagai fitur tanpa menggangu fokus berkendara.

“Saat ini, kami telah membuka prebook Almaz RS melalui Wuling Online Smart Showroom hingga 28 Maret 2021. Pelanggan yang melakukan prebook berkesempatan mendapatkan Smart Gift DJI Drone serta Superior Free Maintenance 5 tahun atau 100.000 km untuk 3.000 pembeli pertama tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku,” tambah Yin Yi.

