Ini Fungsi Fitur Mitsubishi Remote Control di Pajero Sport Terbaru

Sabtu, 20 Maret 2021 | 16:16 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mitsubishi New Pajero Sport telah diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan Februari 2021, dilanjutkan dengan peluncuran di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai penyempurnaan dibenamkan pada edisi terbaru dari model SUV legendaris yang telah mengaspal di Indonesia sejak lebih 12 tahun lalu tersebut. Salah satunya adalah fitur Mitsubishi Remote Control yang terkoneksi dengan smartphone.

General Manager Product Strategy Division PT MMKSI, Guntur Harling menyampaikan, fitur Mitsubishi Remote Control merupakan salah satu fitur mutakhir Mitsubishi Motors yang disematkan pada model New Pajero Sport yang dipasarkan untuk Indonesia, terutama varian Dakar Ultimate 4x4, Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar 4x2.

“Fitur Mitsubishi Remote Control memiliki manfaat untuk mengoperasikan fungsi power tailgate, mengetahui informasi kendaraan, car finder, reminder dan operation assist, yang akan lebih memberikan kemudahan, kenyamanan dan manfaat maksimal pada penggunanya dalam kegiatan sehari-hari,” kata Guntur Harling dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (20/3/2021).

BACA JUGA Indonesia Jadi Penyumbang Terbesar Penjualan Pajero Sport di Dunia

Untuk mengoperasikan dan melakukan pengaturan power tailgate melalui fitur ini, Guntur menjelaskan yang bisa dilakukan antara lain membuka dan menutup power tailgate dengan melakukan gesture swipe pada smartphone, membuka dan menutup power tailgate dengan pengaturan mode melalui smartphone sehingga ketika pengguna mendekati unit New Pajero Sport power tailgate otomatis akan terbuka, dan melakukan pengaturan bukaan tailgate.

“Pengguna juga dapat melakukan pengecekan dan mengetahui status kendaraan melalui smartphone, seperti informasi konsumsi bahan bakar, informasi jarak tempuh, indikator efisiensi berkendara, riwayat pengendaraan jangka panjang dan pendek,” ungkapnya.

BACA JUGA Intip Empat Teknologi Terbaru di Pajero Sport Facelift

Fungsi lainnya yaitu car finder, di mana inovasi ini bisa mengetahui posisi kendaraan dengan menyalakan headlamp selama 30 detik. Selanjutnya adalah menginformasikan hal yang terlupakan saat meninggalkan kendaraan, seperti kondisi lampu yang belum dimatikan, pintu belum tertutup rapat, kaca jendela belum tertutup, serta status baterai KOS (keyless operating system). Selain itu, fitur ini juga mendukung operasi untuk mematikan lampu hazard dan mengunci pintu.

Di Indonesia, Mitsubishi New Pajero Sport hadir dalam enam tipe dan lima pilihan warna yakni graphite gray, deep bronze, quartz white pearl, sterling silver dan jet black mica. Untuk harga New Pajero Sport (OTR Jakarta), varian Dakar Ultimate 4x4 AT dibanderol Rp 733.700.000, Dakar Ultimate 4x2 AT Rp 624.700.000, Dakar 4x2 AT Rp 575.700.000, Exceed 4x2 AT Rp 517.800.000, Exceed 4x2 MT Rp 502.800.000, dan varian GLX 4x4 MT Rp 567.800.000.

Sumber: BeritaSatu.com