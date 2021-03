Ekspor Mobil Suzuki di Februari 2021 Capai 7.109 Unit

Jumat, 26 Maret 2021 | 18:59 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pada Februari 2021, PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) berhasil mencatatkan total ekspor mobil sebanyak 7.109 unit. Dari angka tersebut, Suzuki berhasil mengapalkan 4.301 unit dalam bentuk utuh atau Completely Build Up (CBU), tumbuh 74% dibandingkan Januari 2021. Sedangkan ekspor dalam bentuk terurai atau Completely Knock Down (CKD) sebanyak 2.808 unit, tumbuh 196% dibandingkan Januari 2021.

"Peningkatan performa ekspor ini masih didominasi oleh produk buatan dalam negeri, seperti XL7 dan All New Ertiga. Kami optimistis tren positif ini akan semakin meningkat,” kata Planning Control Assistant to Dept. Head PT SIM, Apriyanto dalam keterangan resminya, Jumat (26/3/2021).

BACA JUGA Suzuki Finance Berikan Potongan Angsuran untuk Pembelian XL7 dan All New Ertiga

Untuk kinerja ekspor per model, peningkatan ekspor Suzuki di bulan Februari dipimpin oleh XL7 sebanyak 1.704 unit CBU yang meningkat 171% jika dibandingkan dengan bulan Januari. Kemudian All New Ertiga berkontribusi sebanyak 1.203 unit CBU dengan peningkatan 145% dari bulan Januari. Sedangkan untuk CKD, Karimun Wagon R berkontribusi paling besar hingga mencapai 2.400 unit dengan peningkatan sebesar 233%.

Apriyanto berharap, permintaan kendaraan roda empat Suzuki dari mancanegara terus bertambah, sehingga Suzuki dapat terus berkontribusi pada industri otomotif dan perekonomian nasional.

BACA JUGA Penuhi Ekspor, Pabrik Suzuki Kembali Beroperasi

“Suzuki selalu menghadirkan produk-produk yang berkualitas tinggi, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat internasional. Komitmen ini terus kami jaga agar kegiatan ekspor Suzuki terus meningkat dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi Indonesia,” ujar Apriyanto.

Sumber: BeritaSatu.com