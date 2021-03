Wuling Almaz RS Resmi Diniagakan di Indonesia

Senin, 29 Maret 2021 | 21:36 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Tangerang Selatan, Beritasatu.com – Wuling Motors (Wuling) hari ini. Senin (29/3/2021) resmi meluncurkan produk terbaru di segmen SUV, Almaz RS, di Hall 5 International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan. Mobil cerdas ini didukung oleh teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) dan dipasarkan dalam dua varian, yakni EX dan Pro dengan pilihan konfigurasi bangku 5-seater dan 7-seater.

“Seiring dengan perkembangan teknologi, kami ingin menghadirkan kendaraan yang tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, namun juga memberikan kemudahan dalam berkendara bagi penggunanya. Berlandaskan hal itu, kami menghadirkan Almaz RS Drive Unlimited Way yang merupakan mobil digital cerdas yang mampu memperbaharui definisi dari sebuah kendaraan. Kami berharap, produk ini dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin nyaman menuju kehidupan yang lebih baik, sejalan dengan semangat Drive For A Better Life,” ujar Chief Financial Officer of Wuling Motors, James Wu.

Wuling menyematkan RS setelah nama Almaz, yang memiliki kepanjangan Rising Star. Almaz RS merupakan flagship model dari yang dibekali beragam teknologi terkini, yakni Wuling Indonesian Command (Wind) dan WISE. Selain itu, desain eksterior dan interior yang modern, pengalaman berkendara yang unik, serta fitur kenyamanan dan keamanan yang kompetitif di kelasnya, mampu mendeskripsikan SUV ini sebagai rising star.

Wuling Almaz RS resmi diniagakan. (Foto: Istimewa)

Teknologi WISE terbagi dalam dua fitur, yakni Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistant System (ADAS). IoV dapat menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui aplikasi MyWuling+ dan head unit yang didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia, Wind. ADAS hadir untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan selama berkendara bersama Almaz RS yang terbagi dalam empat kategori, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance & Braking Assistance, dan Automatic Light.

SUV Wuling ini diberikan beragam sentuhan baru, mulai dari aksen two-tone pada bagian eksterior, lalu, bahasa rancang bangun dynamic design yang terlihat dari integrated future eyes LED, gril futuristik hingga dynamic tail design. Beralih ke interior, Almaz RS juga dibekali dengan desain interior yang modern.

Almaz RS EX ditawarkan dalam lima pilihan warna, yakni Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver, Starry Black, dan Carnelian Red. Sedangkan untuk Almaz RS Pro, terdapat pilihan warna yang terdiri dari Pristine white with black roof, Carnelian Red with black roof, Dazzling Silver with black roof, Aurora Silver with black roof, dan Starry Black.

