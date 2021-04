GM Pangkas Produksi Truk di Dua Pabrik AS karena Kekurangan Chip

Minggu, 11 April 2021 | 05:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Michigan, Beritasatu.com - General Motors (GM) memotong produksi lemburan (overtime) akhir pekan ini Sabtu dan Minggu (10-11/4/2021) di dua pabrik perakitan Amerika Serikat (AS) penghasil truk pickup ukuran penuh karena kekurangan chip semikonduktor yang sedang berlangsung dan berdampak pada industri otomotif global. Padahal truk ukuran penuh sengat menguntungkan sekaligus pencetak margin terbesar bagi GM.

Pabrik di Flint, Michigan, dan Fort Wayne, Indiana, memproduksi campuran pickup ukuran penuh, seperti model Chevrolet Silverado dan GMC Sierra 1500. Ini adalah pertama kalinya produsen mobil asal Detroit AS itu memangkas shift produksi pickup ukuran penuh karena kekurangan chip selama berbulan-bulan.

BACA JUGA GM Luncurkan SUV Hummer Listrik Seharga Rp 1,59 Miliar

GM telah mengurangi produksi secara signifikan di pabrik mobil penghasil mobul jenis crossover di Amerika Utara karena memprioritaskan chip untuk pickup serta SUV ukuran penuh perusahaan. Secara total, GM menghilangkan tiga shift overtime di dua pabrik pada Sabtu dan Minggu.

“Saat kami terus mengelola dampak kekurangan semikonduktor pada pabrik kami, GM menyeimbangkan ketersediaan suku cadang dengan kemampuan untuk berjalan secara efisien selama seminggu penuh,” kata GM dalam pernyataan yang dikirim melalui email.

Selain pemotongan shift, GM pada Jumat (9/4/20201) mengatakan bahwa perusahaan membatalkan downtime yang dijadwalkan pada 28 Juni dan 5 Juli di semua pabrik AS kecuali pabrik truk ukuran menengah di Missouri.

GM berharap produksi selama minggu-minggu tersebut, yang dikenal sebagai periode penghentian musim panas, akan membantu mengganti produksi yang hilang dari paruh pertama tahun ini.

Perubahan tersebut terjadi sehari setelah GM dan Ford Motor mengumumkan rencana untuk berhenti sementara atau memperpanjang penutupan di beberapa pabrik di Amerika Utara.

BACA JUGA Warren Buffett Miliki Lebih Banyak Saham di Mobil Listrik Tiongkok Dibanding GM

CEO GM Mary Barra dan CEO Ford Jim Farley diharapkan mengambil bagian pada Senin (12/4/2021) dalam pertemuan CEO secara virtual dengan pemerintahan Biden untuk membahas kekurangan semikonduktor global.

Semikonduktor adalah komponen kunci dalam manufaktur otomotif dan digunakan dalam infotainment, power steering, dan sistem pengereman. Sejumlah pabrik chip semikonduktor ditutup tahun lalu karena Covid-19. Pemasok mengarahkan semikonduktor dari produsen mobil ke industri lain, sehingga mengakibatkan kekurangan setelah permintaan konsumen kembali menguat.

Selama berbulan-bulan, GM dan Ford telah memprioritaskan perakitan kendaraan bermargin tinggi seperti pickup ukuran penuh dengan memangkas produksi mobil sedan dan crossover.

GM memperkirakan kekurangan chip akan menekan laba operasi sebesar US$ 1,5 miliar menjadi US$ 2 miliar tahun ini. Sementara Ford mengatakan situasi tersebut dapat menurunkan pendapatannya sebesar US$ 1 miliar menjadi US$ 2,5 miliar pada tahun 2021.

Perusahaan konsultan Alix Partners memperkirakan kekurangan chip akan memangkas pendapatan US$ 60,6 miliar dari industri otomotif global tahun ini.

Sumber: CNBC