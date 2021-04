Orang Kaya Belanja Mobil Mewah, Rolls-Royce Cetak Rekor Penjualan

Minggu, 11 April 2021 | 06:29 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Produsen mobil mewah asal Inggris, Rolls-Royce Motor Cars mengumumkan kuartal terbaiknya dalam sejarah 116 tahun dengan mencetak rekor penjualan pada kuartal pertama 2021 saat orang kaya dunia membeli sport utility vehicle (SUV) seharga US$ 330.000 dan model lainnya.

Dikutip CNBC Minggu (11/4/2021), perusahaan mobil mewah yang dimiliki BMW ini, mengirimkan 1.380 kendaraan pada kuartal pertama 2021, naik 62% dari kuartal yang sama pada 2020 karena pandemi memengaruhi penjualan dan manufaktur. Kuartal ini mencetak rekor bagi perusahaan, melampaui level tertinggi sebelumnya pada 2019.

Perusahaan mengatakan lonjakan permintaan terjadi pada Cullinan, SUV yang dibanderol mulai US$ 335.000, hingga lebih US$ 400.000 dengan opsi custom. Penjualan kuat juga terjadi untuk model Ghost baru dibanderol sekitar US$ 332.000 dan memiliki atap interior LED opsional untuk mensimulasikan langit.

Rekor kuartal penjualan Rolls-Royce diindikasikan sebagai tanda terbaru bahwa orang kaya dunia, yang harta triliunan dolarnya bertambah sejak dimulainya pandemi berkat pasar yang saham meningkat, siap untuk berbelanja.

Perusahaan mobil kelas atas lainnya, seperti Bentley dan Lamborghini, juga mengalami penjualan kuat akhir-akhir ini.

Rolls-Royce mengatakan permintaan terus melonjak menyusul berlanjutnya pesanan hingga paruh kedua 2021. "Kami telah menanggapi tantangan baru-baru ini dengan keberanian, imajinasi, dan daya cipta kami yang biasa, didukung oleh perencanaan yang cermat dan fokus tanpa henti pada kebutuhan dan persyaratan pelanggan kami," kata CEO, Torsten Muller-Otvos, dalam sebuah pernyataan.

Sumber: CNBC