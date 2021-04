Di IIMS Hybrid 2021, Mitsubishi Targetkan Penjualan 600 Unit

Kamis, 15 April 2021 | 17:52 WIB

Oleh : Herman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) ikut ambil bagian dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 yang digelar 15 – 25 April 2021. Pada ajang ini, MMKSI hadir baik pada ekshibisi di booth dan juga virtual.

General Manager of Sales and Marketing Division MMKSI Amiruddin mengungkapkan, keikutsertaan Mitsubishi Motors pada ajang ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kembali beragam keunggulan produk dan layanan Mitsubishi Motors di Indonesia dengan sorotan utama pada model New Pajero Sport, Xpander dan Xpander Cross, Eclipse Cross, dan Outlander PHEV. Di pameran kali ini, MMKSI menargetkan total penjualan sebanyak 600 unit.

“Dari target penjualan 600 unit, komposisinya sekitar 75% itu datang dari Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Xpander dan Xpander Cross, 20% dari Pajero Sport, dan 5% lainnya dari Eclipse dan Outlander PHEV,” ungkap Amiruddin dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/4/2021).

Meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Amiruddin memprediksi mayoritas SPK masih datang dari aktivitas offline. Komposisinya adalah 90% SPK datang dari aktivitas offline dan 10% online.

Pada ajang IIMS Hybrid 2021 ini, Mitsubishi Motors hadir di Hall A Booth No A1 luas 756 m2, dengan total tujuh unit displai, serta tiga unit test drive. Seluruh pelaksanaan dan operasional pada area booth dilaksanakan dengan protokol Kesehatan yang ketat.

Untuk booth virtual, Mitsubishi Motors menampilkan New Pajero Sport sebagai sorotan utama. New Pajero Sport ditampilkan dengan desain 3D dan fitur 360o, video dan juga e-brochure/e-catalog, agar konsumen bisa mengakses informasi secara lebih lengkap dan lebih dalam baik secara eksterior, interior serta fitur-fitur unggulan.

