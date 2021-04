Motor Listrik Villano EV Pocket Dilirik Kalangan Pejabat

Selasa, 20 April 2021 | 22:49 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan sepeda motor listrik Villano EV Pocket besutan PT Villano Motor Indonesia (VMI) mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan, khususnya kalangan pejabat tinggi negara.

Hal itu terlihat saat CEO VMI, Donny Aryanto, menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI, Tito Maulana, di Hotel Ambhara, Jakarta, akhir pekan lalu.

Turut hadir di tengah acara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 1993-1998 Abdul Latief.

Suasana penandatangan kerja sama, seketika berubah menjadi bersemangat, saat purwarupa motor listrik Villano EV Pocket Numero Uno, dibawa ke tengah ruangan.

Kalangan pejabat dan petinggi negara yang hadir, menunjukan ekspresi kagum dan langsung menghampiri motor listrik yang keseluruhan proses produksinya (mulai rancangan desain sampai proses pengerjaan) dilakukan oleh putra-putra Indonesia.

"Berapa harganya? Cepetan, berapa harganya?” tanya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 1993-1998, Abdul Latief, kepada prinsipal Villano Motor Indonesia.

CEO Villano Motor Indonesia, Donny Aryanto, mengaku mendapat banyak pesanan Villano EV Pocket Numero Uno, setelah menjalin nota kesepahaman dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta. Namun, Donny sendiri enggan mengungkapkan berapa unit tepatnya pesanan yang diterimanya.

"Saat ini, kami masih fokus dalam rangkaian penyempurnaan Villano EV Pocket. Selain itu, kami sedang dalam tahap melakukan produksi tipe-tipe lain dari motor Villano sebagai line up yang akan kami luncurkan pada tahun ini juga,” kata Donny kepada Beritasatu.com, Selasa (20/4/201).

Sekedar gambaran, Villano EV Pocket dengan kapasitas baterai 72v30Ah bisa menempuh jarak sekitar 70-80 km, dengan top speed di sekitar 80-100 km per jam. Selain itu, desain EVP Pocket adalah untuk fun to ride and nice to have.

"VMI saat ini terus melakukan development untuk beberapa model yang akan segera diluncurkan. Keseluruhannya akan mulai bisa dilihat oleh masyarakat saat media launching di bulan Juni tahun 2021 ini," tutup Doni.

