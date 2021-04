Mudik Dilarang, Mitsubishi Buat Program Lebaran Campaign

Rabu, 21 April 2021 | 21:04 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menyusul adanya kebijakan larangan mudik Lebaran 2021, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pada Lebaran tahun ini tidak lagi mendirikan posko mudik. Sebagai gantinya, MMKSI mengadakan Lebaran campaign yang berlangsung mulai 1-31 Mei 2021.

Deputy Group Head of After Sales Planning and Marketing Group PT MMKSI, Ronald Reagan menyampaikan, di dalam Lebaran campaign ini, konsumen bisa mendapatkan diskon part sebesar 20%, dan juga diskon untuk biaya jasa sebesar 10%. Beberapa item part yang bisa mendapatkan diskon khusus tersebut yaitu oli mesin, filter oli, filter AC, filter udara, filter bahan bakar, dan kampas rem.

“Di periode campaign ini, kita juga mengadakan campaign untuk ban, di mana konsumen akan diberikan diskon sampai 30% untuk penggantian ban di dealer resmi Mitsubishi,” jelas Ronald Reagan dalam konferensi pers program after sales MMKSI secara virtual, Rabu (21/4/2021).

Sementara itu khusus memperingati Hari Kartini pada 21 April, MMKSI juga membuat program Kartini Day Service Campaign khusus bagi konsumen wanita. Program ini berlangsung pada periode 12 – 30 April 2021 di seluruh jaringan dealer resmi 3S Mitsubishi Motors.

Ronald menyampaikan, selama periode kampanye tersebut, konsumen bisa mendapatkan diskon 20% untuk beberapa produk yang terkait dengan kebersihan kendaraan ataupun interiornya seperti evaporator cleaner, antibacterial, AC filter, dan juga diskon 10% untuk biaya jasa.

"Selama periode program ini, pelanggan wanita juga akan diberikan jalur khusus di ruang service reception," pungkasnya.

