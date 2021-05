Honda Luncurkan All New CB150R Streetfire

Rabu, 5 Mei 2021 | 19:01 WIB

Oleh : Herman / YUD

All New Honda CB150R Streetfire. (Foto: Handout)

Jakarta, Beritasatu.com – Guna memperkuat segmen pasar motor sport, Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan All New CB150R Streetfire dengan tampilan desain baru. Perubahan terlihat pada desain bodi yang lebih besar. Hal ini dicapai melalui berbagai ubahan desain di bagian depan seperti pada tangki bensin, shroud, serta undercowl pada varian special edition.

Ubahan tersebut juga dipadukan dengan tambahan fitur terbaru seperti inverted front suspension dan tapered handlebar untuk kenyamanan berkendara, serta tampilan full digital panel meterterbaru.

Marketing Direktur AHM Thomas Wijaya menyampaikan, penjualan sepeda motor sport selama ini memberi kontribusi sekitar 5% sampai 6% terhadap total penjualan sepeda motor dari berbagai segmen. Khusus untuk sepeda motor sport 150cc, kontribusinya di pasar motor sport mencapai 90%.

“Kami melihat adanya potensi pasar, sehingga kami terus memperbarui produk motor sportagar sensasi konsumen semakin naik dan kenyamanannya makin terpenuhi. Untuk All New CB150R Streetfire, kami targetkan bisa terjual 30.000 unit dalam setahun,” kata Thomas Wijaya dalam peluncuran All New CB150R Streetfire secara virtual, Rabu (5/5/2021).

All New CB150R Streetfire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 29.700.000. All New CB150R Streetfire juga memiliki varian Special Edition (SE) yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp30.700.000. Varian Special Edition hadir dengan tiga varian warna matte yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, dan Armored Matte Grey.

