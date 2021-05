Investasi Rp 429 T, Ford Targetkan 40% Penjualan Dikontibusikan Mobil Listrik pada 2030

Minggu, 30 Mei 2021 | 06:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Michigan, Beritasatu.com - Ford Motor mengatakan menargetkan penjualan mobil listrik (electric vehicle/EV) berkontribusi hampir setengahnya atau 40% dari total penjualan global pada tahun 2030 di tengah rencana arah perubahan terbaru perusahaan. Untuk mencapai target itu, produsen mobil asal Amerika Serikat (AS) ini akan meningkatkan investasi EV menjadi lebih US$ 30 miliar (Rp 429 triliun) hingga 2025.

Dikutip CNBC Sabtu (29/5/2021), di bawah kepemimpinan CEO Jim Farley pada 1 Oktober 2020 lalu, Ford mengubah operasi dan berekspansi ke pasar negara berkembang sebagai kendaraan yang terhubung dan layanan berlangganan. “Ini adalah peluang terbesar kami untuk menggenjot pertumbuhan dan menciptakan nilai sejak Henry Ford mulai mengukur Model T, dan kami meraihnya dengan kedua tangan,” kata Farley.

Peningkatan investasi kendaraan listrik US$ 30 miliar naik dari US$ 22 miliar yang diumumkan perusahaan pada bulan Februari, di mana sekitar US$ 7 miliar telah diinvestasikan sejak 2016.

Dengan investasi dan rencana baru itu, Ford mengatakan mereka mengharapkan 40% dari volume penjualannya secara global menjadi EV pada tahun 2030. Itu dibandingkan dengan "aspirasi" General Motors yang baru-baru ini diumumkan untuk secara eksklusif menjual EV pada tahun 2035.

Ford +

Di bawah rencana Ford + Farley, perusahaan berharap mencapai margin laba 8% yang disesuaikan sebelum bunga dan pajak pada tahun 2023. Pendahulu Farley, Jim Hackett dan Mark Fields menjanjikan hal yang sama, tetapi itu tidak pernah terwujud.

"Kami menjalankan kapal yang jauh lebih ketat," kata Farley setelah membahas bagaimana pembuat mobil gagal memenuhi ekspektasi Wall Street dalam beberapa tahun terakhir.

Hackett and Fields dikritik oleh Wall Street karena gagal merinci rencana mereka setelah CEO Alan Mulally menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan selama resesi.

Sebelum pandemi corona, margin laba yang disesuaikan Ford adalah 4,1% pada 2019, diikuti oleh 2,2% pada 2020. Karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan pada kendaraan menyusul kekurangan cip semikonduktor global, margin tersebut meningkat menjadi 13,3% selama kuartal pertama tahun ini.

Ford juga mengatakan untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis komersialnya menjadi US$ 45 miliar pada tahun 2025, naik dari US$ 27 miliar pada tahun 2019.

Produsen mobil akan membuat "Ford Pro", layanan kendaraan baru dan bisnis distribusi di dalam pembuat mobil yang ditujukan untuk pelanggan komersial dan pemerintah.

Farley mengatakan bisnis komersial baru akan menjadi bagian dari perusahaan, tetapi beroperasi sebagai bisnis yang berdiri sendiri. “Ini taruhan besar. Ini adalah bisnis kendaraan komersial dengan pertumbuhan tinggi dan margin tinggi yang akan menjadi perusahaan Fortune 100 dengan sendirinya saat ini, dan perusahaan Fortune 50 hanya beberapa tahun dari sekarang, "kata Farley.

Sumber: CNBC