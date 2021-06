Oase Hadirkan Inovasi Helm Bluetooth untuk Pengendara Motor

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:03 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Oase Indonesia selaku produsen aksesoris gadget dan teknologi IoT kembali menghadirkan produk dengan inovasi terbaru dengan nama Oase Rider. Produk terbaru ini merespons kendaraan sepeda motor sampai saat ini masih menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi masyarakat Indonesia.

"Kami terus memikirkan dan mengembangkan teknologi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Seperti contohnya mobilisasi masyarakat yang menggunakan motor sebagai transportasi sehari-hari juga pasti membutuhkan helm sebagai alat keselamatan dan SOP pengendara motor. Untuk itulah kami menghadirkan helm dengan konektivitas bluetooth canggih agar pengendara tidak usah repot jika membutuhkan hubungan telepon atau apapun yang berhubungan dengan audio," ungkap Anthoni Roderick. P selaku Public Relations OASE dalam keterangan persnya, Kamis (10/6/2021).

Ditambahkannya, produk Oase Rider ini adalah helm berbentuk half face dilapisi warna hitam glossy dengan single clear visor, dan sistem penguncian microlock aman dan simpel, terdiri dari bahan ABS dengan kekuatan benturan ultra-tinggi dan ketahanan suhu rendah yang baik, busa EPS, dan smart system elektronik.

"Helm ini juga memiliki keunggulan anti-noise dan pengurangan kebisingan yang baik untuk memastikan tingkat kenyamanan dan perlindungan keamanan yang tinggi. Dilengkapi dengan built-in mic maupun speaker surround Bluetooth 5.0, dan juga memiliki fungsi radio serta menerima panggilan," lanjutnya.

Untuk bisa menggunakan konektivitas bluetoothnya, Oase Rider juga dilengkapi tombol power on/off yang berguna untuk mematikan dan menghidupkan elektronik pada helm ini dan juga mengaktifkan mode bluetooth-nya yang bisa langsung dihubungkan melalui pengaturan di smartphone android maupun iOS.

Untuk ketahanan produknya, Oase Rider ini dilengkapi oleh baterai berkapasitas 1000 mAh yang mampu digunakan selama 24 jam untuk menelepon dan mendengarkan musik. Untuk sementara helm ini hanya memiliki 1 ukuran atau all size berdiameter 56-63 cm (fit to L to XL) dengan berat 1.2 KG. Dilengkapi 2 ventilasi udara di bagian depan dan belakang. Pastinya sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), IEC (International Electronic Commision) dan ASTM (American Standard Testing and Material) yang artinya sudah memiliki tingkat keamanan yang baik.

"Produk ini juga sangat cocok bagi pengendara motor yang membutuhkan navigasi saat berkendara, jadi tidak perlu melihat smartphone, namun bisa menggunakan fitur navigasi suara sehingga berkendara lebih aman dan nyaman, dimana produknya sendiri dengan harga Rp799.000 di aplikasi jual beli online seperti Shopee, " tandasnya.

