Mitsubishi Luncurkan Edisi Spesial Xpander dan Xpander Cross

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali meluncurkan edisi spesial untuk Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross yang diberi nama Rockford Fosgate Black Edition.

President Director PT MMKSI Naoya Nakamura mengungkapkan, peluncuran ini merupakan bentuk respon terhadap antusiasme dan penerimaan masyarakat atas edisi spesial yang telah diperkenalkan sebelumnya pada Oktober 2020 lalu. Model Xpander sendiri sejak pertama kali diluncurkan telah mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia, dengan populasi saat ini mencapai lebih dari 193.000 unit.

“Edisi spesial Xpander Rockford Fosgate Black Edition dan Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition ini hadir sebagai pilihan yang cocok untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menyukai petualangan, memiliki karakter yang kuat, menyukai seni budaya dan menikmati hidup dengan musik,” kata Naoya Nakamura di acara peluncuran edisi spesial tersebut secara daring, Kamis (10/6/2021).

Director of Sales & Marketing PT MMKSI Irwan Kuncoro memaparkan, Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition dihadirkan dengan ubahan pada bagian eksterior dan interior yang didominasi aksen hitam. Pada sisi eksterior, penyematan aksen hitam dan sorotan dapat ditemukan pada black alloy wheel, black door mirror, black beltline molding dan black roof rail. Selain itu penyematan rear tailgate garnish dan emblem edisi spesial juga terdapat pada tipe ini.

Pada interior, ubahannya antara lain all black leather seat, Rockford Fosgate audio system (digital signal processor & subwoofer), serta multi around view monitor with recording function. Tipe ini dibanderol Rp 312.650.000 (OTR DKI Jakarta) sebelum insentif PPnBM.

Untuk Mitsubishi Xpander Rockford Fosgate Black Edition, ubahannya juga meliputi sisi eksterior dan interior yang didominasi aksen hitam. Berbeda dengan edisi sebelumnya, edisi spesial Xpander ini, kini dilengkapi dengan Rockford Fosgate audio system (digital signal processor & subwoofer).

Pada sisi eksterior, penyematan aksen hitam ditemukan pada black grille, black dynamic shield, black front/rear lower bumper garnish, black beltline molding, black door mirror, black alloy wheel, serta penyematan emblem edisi spesial. Pada bagian interior, ubahan terlihat pada Rockford Fosgate audio system, sporty black interior, start/stop button, touchscreen audio dan color MID.

Tipe ini dibanderol Rp 283.800.000 sebelum insentif PPnBM untuk varian transmisi otomatis dan Rp 273.900.000 sebelum insentif PPnBM untuk varian transmisi manual.

Untuk setiap pembelian edisi spesial ini, konsumen berhak mendapatkan penerapan keringanan harga dengan perhitungan insentif PPnBM hingga Rp 9.150.000, sesuai varian dan waktu pengiriman unit atau pembukaan faktur. Diskon insentif PPnBM 50% untuk periode pengiriman kendaraan Juni – Agustus 2021.

