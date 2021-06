Ford Sebut Pendapatan Kuartal Kedua Akan Lampaui Ekspektasi

Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:01 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Detroit, Beritasatu.com— Ford Motor mengatakan pada Kamis (19/6/2021) bahwa pendapatan sebelum pajak yang disesuaikan pada kuartal kedua 2021 akan melampaui ekspektasi dan secara signifikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sementara laba bersih secara substansial lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.

Perusahaan merilis panduan menjelang presentasi CEO Ford Motor Jim Farley di konferensi industri otomotif global Deutsche Bank Kamis (17/6/2021).

“Peningkatan di bidang otomotif didorong oleh biaya yang lebih rendah dari perkiraan dan faktor pasar yang menguntungkan,” kata perusahaan.

“Selain itu, nilai lelang kendaraan yang lebih tinggi menguntungkan Ford Credit.”

Farley memberi tahu peserta konferensi bahwa produsen mobil tersebut memprediksi penjualan akan naik meskipun ada ketidakpastian pasokan chip semikonduktor yang digunakan dalam infotainment dan sistem lain pada mobil.

Ford sebelumnya mengatakan akan kehilangan sekitar 50% dari rencana produksi kuartal kedua karena kekurangan chip, naik dari 17% pada kuartal pertama.

Pada bulan April, Ford memperkirakan laba sebelum pajak yang disesuaikan setahun penuh berkisar dari US$ 5,5 miliar hingga US$ 6,5 miliar, termasuk efek buruk sekitar US$ 2,5 miliar karena kekurangan semikonduktor. Arus kas bebas yang disesuaikan untuk setahun penuh diproyeksikan menjadi US$ 500 juta hingga US$ 1,5 miliar.

BACA JUGA General Motors Hentikan Penjualan Chevrolet di Indonesia

Paruh pertama tahun ini lebih baik dari yang diharapkan banyak produsen mobil. Kendala pasokan karena masalah suku cadang telah menyebabkan harga dan keuntungan kendaraan yang lebih tinggi.

Ford mengatakan laba bersih untuk kuartal kedua diperkirakan akan jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, meski meraih untung US$ 3,5 miliar dalam investasi di unit Argo AI self-driving dengan Volkswagen. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar US$ 1,1 miliar selama kuartal kedua tahun lalu.

Komentar Ford datang sehari setelah General Motors mengatakan pihaknya memperkirakan pendapatan sebelum pajak yang disesuaikan sebesar US$ 8,5 miliar hingga US$ 9,5 miliar pada paruh pertama tahun ini, naik dari perkiraan US$ 5,5 miliar.

Sumber: CNBC