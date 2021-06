Pesaing Tesla Xpeng Motors IPO di Bursa Hong Kong Bidik Rp 29 Triliun

Jumat, 25 Juni 2021 | 07:43 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Guangzhou, Beritasatu.com - Produsen mobil listrik Tiongkok yang terdaftar di bursa Amerika Serikat (AS), Xpeng Motors mendapat lampu hijau untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di bursa Hong Kong dengan target dana US$ 1 miliar (Rp 14,5 triliun) hingga US$ 2 miliar (Rp 29 triliun). Demikian dikatakan sumber yang mengetahui transaksi tersebut mengatakan kepada CNBC. Rencana IPO Xpeng di tengah pasar kendaraan listrik Tiongkok yang semakin kompetitif.

"Komite Pencatatan dan Kliring Bursa Hong Kong (Hong Kong Exchanges and Clearing’s Listing Committee) memberi lampu hijau kepada Xpeng," kata sumber yang tidak mau disebut identitasnya.

Xpeng saat ini sudah terdaftar di bursa New York, AS. IPO di Hong Kong akan sedikit tidak biasa. Perusahaan Tiongkok yang sudah terdaftar di AS seperti Alibaba dan JD.com biasanya IPO ke Hong Kong untuk listing sekunder. Sementara Xpeng akan melakukan listing utama ganda.

Hal itu berarti akan tunduk pada aturan dan pengawasan regulator AS dan Hong Kong, yang tidak terjadi dengan listing sekunder. Meski demikian, produsen mobil listrik yang berbasis di Guangzhou itu akan menjadi bagian skema “Stock Connect” yang memungkinkan investor Tiongkok membeli saham di perusahaan tersebut. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah investor.

"JPMorgan Chase dan BOFA akan menjadi bank utama yang memfasilitasi pencatatan," kata sumber tersebut.

Sementara Xpeng Motors menolak berkomentar saat dihubungi CNBC.

Rencana IPO di Hong Kong terjadi di tengah ketegangan AS-Tiongkok yang terus mengancam perusahaan di Wall Street. Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengadopsi aturan baru awal tahun ini yang memberlakukan persyaratan audit ketat pada perusahaan asing yang terdaftar di Amerika. Jika tidak patuh, perusahaan terancam delisting.

Xpeng membidik dana IPO karena persaingan pasar mobil listrik semakin ramai di Tiongkok. Tidak hanya menghadapi produsen mobil konvensional yang meningkatkan pasar mobil listriknya, tetapi juga pemimpin pasar Tesla dan perusahaan rintisan lokal seperti Nio dan Li Auto. Dua yang terakhir juga terdaftar di bursa AS.

Xpeng mengatakan telah menjual 5.686 mobil pada Mei atau naik 483% (year on year/yoy), dan naik 10% dari bulan sebelumny. Perusahaan berharap dapat menjual 15.500 dan 16.000 unit pada kuartal kedua.

Pada bulan April, Xpeng meluncurkan P5, model produksi ketiga dan sedan kedua setelah P7. Perusahaan fokus meningkatkan teknologinya termasuk beberapa fitur mengemudi otonom untuk membedakan dari para pesaingnya.

Sumber: CNBC