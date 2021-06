Perusahaan Mobil Tanpa Pengemudi Pony.ai Bajak Eksekutif JPMorgan Sebagai CFO

Minggu, 27 Juni 2021 | 06:34 WIB

Guangzhou, Beritasatu.com — Perusahaan mobil tanpa pengemudi Pony.ai mempekerjakan Lawrence Steyn, Vice Chairman Investment Banking JPMorgan, untuk menjadi chief financial officer (CFO).

Perusahaan startup yang berbasis di Silicon Valley dan beroperasi di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok ini mengatakan perekrutan Steyn akan membantu perusahaan menggenjot pertumbuhan komersial dan penyebaran global.

Ketika perusahaan start-up mempekerjakan CFO, sering kali mengisyaratkan akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO).

Pony.ai menolak berkomentar ketika dihubungi oleh CNBC tentang potensi IPO.

Pony.ai merupakan pesaing dari Waymo, anak perusahaan mobil self-driving dari perusahaan induk Google, Alphabet. Pony.ai membuat sistem mengemudi otonom yang dapat dijual ke produsen mobil. Hal ini telah uji dan disebut robotaxis atau taksi tanpa pengemudi di California dan Guangzhou di Tiongkok selatan.

Awal tahun ini, Pony.ai menerima izin dari Departemen Kendaraan Bermotor California untuk menguji mobil yang sepenuhnya otonom tanpa memerlukan pengemudi dengan aman. Pony.ai berencana meluncurkan layanan robotaxi tanpa pengemudi sepenuhnya kepada masyarakat pada tahun 2022 di Irvine, California.

Saat ini, layanan robotaxi Pony.ai tersedia untuk masyarakat umum di Guangzhou dan Irvine, tetapi masih ada pengemudi untuk keselamatan. "Steyn akan bergabung dengan tim untuk memimpin tugas menyebarkan otonomi penuh dalam skala besar,” kata Pony.ai dalam siaran pers.

CEO Pony.ai James Peng mengatakan perusahaan berencana memasang teknologinya di ratusan kendaraan tahun depan, meningkat menjadi puluhan ribu pada 2024-2025. "Untuk mengemudi secara otonom, ini adalah peluang besar jangka panjang," kata CEO James Peng dalam sebuah wawancara dengan Reuters.

Pony.ai, yang didirikan mantan insinyur Google dan Baidu Inc James Peng dan Lou Tiancheng pada tahun 2016, hingga kini telah mengumpulkan lebih US$ 1 miliar, termasuk US$ 462 juta dari Toyota, dengan nilai startup sebesar US$ 5,3 miliar pada akhir tahun lalu.

