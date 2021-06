Panasonic Jual Saham Tesla Senilai Rp 52,1 Triliun

Minggu, 27 Juni 2021 | 09:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Tokyo, Beritasatu.com - Panasonic Corp menjual sahamnya di produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) Tesla Inc senilai 400 miliar yen (US$ 3,61 miliar) atau Rp 52,1 triliun pada tahun yang berakhir Maret. Demikian dikatakan juru bicara Panasonic pada Jumat (27/6/2021).

Penjualan terjadi ketika konglomerat asal Jepang itu berusaha mengurangi ketergantungan pada Tesla. Penjualan juga dalam upaya Panasonic mengumpulkan uang tunai untuk investasi dan pertumbuhan.

Bisnis baterai Panasonic didominasi Tesla milik Elon Musk. Namun kedua perusahaan beberapa kali terlibat hubungan yang tegang.

Panasonic membeli 1,4 juta saham Tesla dengan harga masing-masing US$ 21,15 pada 2010 dengan harga sekitar US$ 30 juta. Saham itu bernilai US$ 730 juta pada akhir Maret 2020. Saham telah naik hampir tujuh kali lipat sejak pembelian. Adapun pada Kamis (24/6/2021) ditutup naik 3,5% ke US$ 679,82.

“Dampak aset kripto telah mendorong harga saham Tesla di atas nilai intrinsik, menjadikan saat tepat untuk menjual,” kata analis Ace Research Institute, Hideki Yasuda.

Musk pada Februari mengatakan bahwa Tesla membeli bitcoin dan akan menerima pembayaran cryptocurrency dalam transaksi mobil Tesla. Namun keputusannya diubah sehingga mendorong pelemahan harga aset tersebut.

Saham Panasonic ditutup naik 4,9% pada Jumat (25/6/2021) kenaikan terbesar sejak Januari.

Juru bicara Panasonic mengatakan, penjualan saham tidak akan mempengaruhi kemitraan dengan Tesla. Hal ini dilakukan sebagai bagian tinjauan kepemilikan saham sesuai pedoman tata kelola perusahaan.

Penjualan itu terjadi karena produsen mobil mendiversifikasi rantai pasokan baterainya sendiri.

Tesla telah mencapai kesepakatan dengan LG Energy Solution Korea Selatan, unit LG Chem dan CATL Tiongkok. Reuters melaporkan kemitraan itu berencan membangun pabrik di Shanghai dekat basis produksi mobil Tesla.

Panasonic mengatakan awal tahun ini akan membeli saham perusahaan perangkat lunak rantai pasokan AS, Blue Yonder senilai US$ 7,1 miliar, kesepakatan terbesarnya dalam 1 dekade.

Sumber: Reuters