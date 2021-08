Nio, Saingan Tesla di Tiongkok Catat Kenaikan Pendapatan 127%

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 06:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Guangzhou, Beritasatu.com — Nio produsen mobil listrik asal Tiongkok itu membukukan kerugian lebih kecil dari perkiraan ditopang lonjakan pendapatan.

Perusahaan yang digadang-gadang pesaing Tesla di Tiongkok itu kehilangan 0,42 yuan (US$ 0,07) per saham pada kuartal kedua, kurang dari perkiraan kerugian 0,68 yuan, menurut data Refinitiv. Itu lebih kecil dari kerugian 1,15 yuan per saham yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara pendapatan melonjak 127,2% (year on year/yoy) mencapai 8,45 miliar yuan (US$ 1,31 miliar), lebih dari perkiraan analis 8,32 miliar yuan.

Nio memperkirakan pendapatan untuk kuartal ketiga antara 8,91 miliar yuan dan 9,63 miliar yuan, naik sekitar 96,9% menjadi 112,8% dari kuartal yang sama tahun 2020.

Produsen mobil listrik itu mengatakan telah mengirimkan 21.896 kendaraan pada kuartal kedua. Untuk kuartal ketiga, Nio memperkirakan akan mengirimkan 23.000 dan 25.000 kendaraan.

Ketidakpastian rantai pasokan

Nio dan pembuat mobil listrik lainnya menghadapi tantangan karena kekurangan chip global yang dapat membebani produksi. Di Tiongkok, kenaikan virus corona berpotensi memengaruhi penjualan mobil.

“Masalahnya untuk Nio, Tesla, dan lainnya, setiap mobil yang mereka buat dan jual, kekurangan chip, dan itu akan menekan pada keseluruhan EV (kendaraan listrik)," kata Direktur Wedbush Securities, Daniel Ives, Jumat (13/8/2021).

CEO Nio William Bin Li dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa di saat rantai pasokan global masih menghadapi ketidakpastian, perusahaan telah menalin dengan mitra untuk meningkatkan produksi rantai pasokan secara keseluruhan.

Nio menghadapi persaingan yang meningkat dari perusahaan rintisan kendaraan listrik lainnya di Tiongkok termasuk Li Auto dan Xpeng serta Tesla sebagai pemimpin pasar.

Nio yang terdaftar di AS mengatakan perusahaan mengirimkan 7.931 kendaraan pada Juli, kurang dari Li Auto dan Xpeng.

Nio, yang membuat SUV EC6, ES6 dan ES8, juga bersiap untuk memulai pengiriman sedan pertamanya, ET7, tahun 2022.

Sumber: CNBC