Mobil Langka Ini Laku Terjual Hampir Rp 300 Miliar

Minggu, 15 Agustus 2021 | 11:18 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Sebuah mobil McLaren F1 keluaran tahun 1990-an laku terjual seharga US$ 20,5 juta atau Rp 295 miliar dalam sebuah lelang di Pebble Beach, California AS, Jumat 13 Agustus 2021. (Foto: Ist)

California, Beritasatu.com - Sebuah mobil McLaren F1 keluaran tahun 1990-an laku terjual seharga US$ 20,5 juta atau Rp 295 miliar dalam sebuah lelang di Pebble Beach, California AS baru-baru ini. Tidak diketahui siapa yang membeli mobil tersebut.

Gooding & Co awalnya memperkirakan mobil langka itu bakal laku di harga US$ 15 juta, tetapi ternyata terjual lebih mahal pada lelang Jumat (13/8/2021). Dengan harga US$ 20,5 juta, mobil incaran para kolektor itu menjadi yang termahal tahun ini dan mobil McLaren F1 termahal yang pernah terjual.

Lelang mobil supermahal di kisaran jutaan dan puluhan juta dolar tetap kuat setelah sempat jeda di tengah pandemi Covid-19 tahun lalu.

McLaren F1 dianggap sebagai salah satu supercar modern pertama dan menjadi mobil ikonik yang membangkitkan McLaren, sebagai perusahaan dan sebagai kompetitor dunia balap. McLaren hanya membuat 100 unit, sehingga mobil ini jarang sekali dilelang.

Memiliki mesin V12 6 liter dengan 600 tenaga kuda, mobil ini memiliki kecepatan tertinggi 240 mil per jam dan dijuluki mobil "formula 1 jalanan" pertama.

Ketika pertama kali diluncurkan di pertengahan 1990-an, mobil ini dijual di harga US$ 800.000-US$ 1 juta. Saat itu, mobil ini dianggap terlalu mahal, tetapi seiring dengan waktu harganya terus naik. Mobil yang laku di lelang Gooding adalah varian istimewa karena memiliki cat "Creighton Brown" dan jarak pemakaiannya hanya 241 mil. Mobil serupa varian LM Racing laku dilelang oleh Sotheby's seharga US$ 19,8 juta pada 2019.

Sumber: CNBC.com