Ini Senjata Wuling Almaz RS EX Bertempur di Pasar SUV

Jumat, 27 Agustus 2021 | 15:00 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Wuling Almaz RS EX. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Wuling Almaz RS menggempur pasar sport utility vehicle (SUV) nasional akhir kuartal I-2021. Senjata utama Almaz RS adalah fitur canggih, teknologi digital terbaru, harga kompetitif, dan biaya perawatan terjangkau.

Inovasi digital Almaz RS langsung direspons positif publik otomotif Tanah Air. Belum lama ini, Carvaganza menobatkan Almaz RS sebagai mobil dengan inovasi terbaik.

Sementara itu, harga kompetifif Almaz RS terjadi lantaran daya saing produk Tiongkok lebih tinggi ketimbang pabrikan negara lain. Selain itu, Wuling berani membuat gebrakan dengan memberikan subsidi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Almaz RS.

Semua keunggulan itu hadir di dua varian Almaz RS, yakni EX dan Pro. Perbedaan Varian EX dan Pro yang mencolok ada di konfigurasi kursi. Almaz EX menawarkan varian yang fleksibel, karena mengaspal dengan pilihan dua konfigurasi kursi, yakni lima dan tujuh penumpang, sedangkan Pro hanya tujuh penumpang.

BACA JUGA Wuling Gelar Sentra Vaksinasi Covid-19

Harga Almaz RS EX lima penumpang Rp 350,8 juta, sedangkan tujuh penumpang Rp 360,3 juta. Adapun varian Pro dibanderol Rp 379,8 juta. Itu artinya, harga Almaz RS sangat kompetitif di bandingkan kompetitor, yang rata-rata di atas Rp 400 juta.

Almaz RS EX sendiri tak kalah menarik, karena rentetan fitur andalan dan teknologi digital termutakhir ada di mobil ini. Yang paling fenomenal tentunya Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE). Berkat fitur inilah, seri Wuling Almaz RS berbeda dengan kompetitor.

Teknologi WISE terbagi dalam dua fitur, yakni internet of vehicle (IoV) dan advanced driver assistant system (ADAS). IoV dapat menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui aplikasi MyWuling+ dan head unit yang didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (Wind).

IoV terdiri atas vehicle remote control, positioning & geofencing, blutooth key, online navigation, online music, online messaging, dan WIND. Adapun ADAS di Almaz RS EX terdiri atas banyak fitur canggih.

BACA JUGA Wuling Bedah Inovasi WISE di IIMS Hybrid 2021

Sebut saja adaptive cruise control, bend cruise assistance, safe distance warning, forward collision warning, automatic emergency braking, intelligent hydraulic brake, dan collision mitigation system. ADAS hadir untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan selama berkendara bersama Almaz RS EX.

“Selain inovasi WISE, Almaz RS EX turut dilengkapi dengan fitur safety yang lengkap serta beragam fasilitas pendukung berkendara modern. Termasuk di dalamnya built-in ionizer, wireless charging pad, hingga 10.4’ Smart Multimedia,” terang Media Relations Wuling Motors, Brian Gomgom, dalam keterangan yang diterima Jumat (27/8/2021).

Rangkaian teknologi itu dipadukan dengan desain Almaz RS EX yang ciamik. SUV ini mengusung bahasa rancang bangun dynamic design yang terlihat pada logo Wuling berkelir perak, future eyes LED, futuristic grille, dynamic tail design.

Beralih ke interior, Almaz RS menyemburkan aura yang modern ditambah dengan fitur engine start stop, wireless charging, head unit baru berukuran 10,4 inci dengan multimedia pintar, kamera 360, built in air ionizer, serta beberapa tombol tambahan pada lingkar kemudi yang membantu pengguna untuk mengaktifkan berbagai fitur.

BACA JUGA Wuling Almaz RS Resmi Diniagakan di Indonesia

Dapur pacu Almaz RS EX diisi mesin 1,5 liter bensin, turbo, bertenaga 140 HP, torsi 250 Nm, yang dipadukan dengan transmisi CVT halus dan responsif. Fitur keselamatan mobil ini sangat banyak, seperti electronic stability control, traction control system, antilock braking system, electronic brakeforce distribution, emergency stop signal, hild hold control, SRS airbag di depan dan samping, tire monitoring systems, seat belt reminder di baris pertama, isofix dan child-proof door lock, sensor parkir depan belakang, immobilizer, alarm antimaling, rem cakram depan belakang, rem tangan elektrik, dan brake assist.

Keunggulan Almaz RS EX dari sisi mobil ditopang dengan biaya perawatan yang sangat terjangkau. Berdasarkan panduan Wuling, total biaya perawatan Almaz RS EX hanya Rp 10,4 juta selama lima tahun pakai atau 100 ribu kilometer.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com