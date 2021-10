Penjualan GM Kuartal Ketiga Anjlok karena Kekurangan Chip Global

Minggu, 3 Oktober 2021 | 08:26 WIB

Detroit, Beritasatu.com - Penjualan kendaraan General Motors (GM) di Amerika Serikat (AS) selama kuartal ketiga 2021 anjlok 30% dari periode yang tahun lalu (year on year/yoy) karena kekurangan chip semikonduktor yang berkelanjutan sehingga mengganggu produksi kendaraan dan memotong persediaan dealer.

GM, produsen mobil asal Detroit AS pada Jumat (1/10/2021) mengatakan perusahaan menjual 447.000 kendaraan dari Juli hingga September, turun 32,8% dari periode yang tahun sebelumnya ketika volume penjualan tertekan karena pandemi Covid-19. Penurunan tersebut sedikit lebih lebar dari ekspektasi analis sebesar 28,9% dan 31,5%.

Kekurangan chip menyebabkan GM menutup pabrik selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Krisis chip juga membuat produksi sebagian kendaraan yang diminati seperti truk pickup ukuran penuh tertunda.

GM mengatakan pada investor bulan lalu bahwa penjualan di Amerika Utara akan turun sekitar 200.000 unit pada paruh kedua tahun 2021 dibandingkan enam bulan pertama tahun ini. Hal ini akan berdampak pada kinerja keuangan tahun ini, termasuk pendapatan yang disesuaikan sekitar US$ 11,5 miliar dan US$ 13,5 miliar, atau US$ 5,40 hingga U$ 6,40 per saham.

Setiap merek produsen mobil melaporkan kerugian penjualan dua digit pada kuartal ketiga, dipimpin penurunan 36,1% untuk Chevrolet.

GM berencana menebus beberapa volume yang hilang pada kuartal keempat, karena Presiden GM Amerika Utara, Steve Carlisle, pada Jumat mengatakan kendala pasokan chip membaik. "Gangguan pasokan semikonduktor yang berdampak pada pengiriman kuartal ketiga kami membaik," katanya dalam sebuah pernyataan.

“Saat kami melihat ke kuartal keempat, aliran kendaraan yang stabil di pabrik akan terus dirilis ke dealer, kami memulai kembali produksi di pabrik crossover dan mobil utama, dan kami menantikan lingkungan operasi yang lebih stabil sepanjang musim gugur.”

GM melaporkan penjualan keseluruhannya hingga September sama dengan tahun lalu sekitar 1,8 juta unit.

GM adalah salah satu pembuat mobil besar pertama yang melaporkan penjualan kuartal ketiga pada Jumat. Secara keseluruhan, analis memperkirakan produsen mobil i AS menjual kurang 3,4 juta kendaraan, turun antara 13% dan 14% dari waktu yang sama tahun lalu.

