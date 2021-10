5 Cara Mudah Menjaga Performa Range Rover Tetap Maksimal

Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Memiliki setidaknya satu mobil eksklusif menjadi impian bagi para kolektor mobil. Jika Anda termasuk ke dalam golongan pecinta mobil mewah, maka memiliki mobil jenis Range Rover tidak luput dari wishlist, bukan?

Pertama kali diluncurkan pada tahun 1970, Range Rover sampai saat ini telah meluncurkan generasi keempatnya. Mobil jenis ini juga dikembangkan oleh Land Rover, yang dikenal sebagai merek mobil mewah asal Inggris.

Mobil yang tergolong ke dalam jenis Sport Utility Vehicle (SUV) ini memiliki pesona tersendiri bagi para adventurer. Di samping desainnya yang eksklusif, mobil ini juga menawarkan kualitas dan performa terbaik di kelasnya. Tidak dipungkiri jika mobil jenis ini selalu menjadi incaran, meskipun memiliki harga pasar yang tergolong fantastis.

Mobil jenis SUV pada beberapa tahun terakhir menjadi jenis mobil yang cukup diminati di pangsa pasar otomotif di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa brand mobil yang gencar meluncurkan mobil jenis ini, termasuk di dalamnya mobil Range Rover.

Memiliki Range Rover memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pemiliknya. Menyasar pasar yang eksklusif, membuat mobil jenis ini memerlukan perawatan yang tidak biasa. Berikut, beberapa tips yang bisa diterapkan untuk menjaga Range Rover tetap pada performa terbaiknya.

Pilihlah Bahan Bakar yang Tepat

Seperti yang diketahui bersama, Range Rover merupakan mobil jenis SUV. Maka, hal yang perlu diperhatikan adalah tetap memantau penggunaan bahan bakar sesuai dengan anjuran pabrik. Ini ditujukan agar kondisi mobil agar tetap prima. Tentu, Anda tidak ingin jika perawatan mobil semakin membengkak hanya karena tidak memperhatikan penggunaan bahan bakarnya, bukan?

Hal mendasar yang perlu diketahui jika bahan bakar merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi performa mesin mobil. Bahan bakar berkualitas akan membuat performa mesin mobil SUV tetap pada titik terbaiknya. Oleh karena itu, jangan sampai lalai terhadap persoalan yang satu ini.

Gunakan Oli Mesin Berkualitas

Tidak hanya bahan bakar yang menjadi persoalan penting bagi mobil jenis SUV. Penggunaan oli mesin juga menjadi sesuatu yang vital bagi sebuah kendaraan. Mobil SUV memiliki mesin dengan kinerja mesin yang berat, sehingga menjadi keharusan untuk menggunakan oli mesin berkualitas.

Oli dengan kualitas tinggi akan membantu menjaga suhu mesin tetap stabil. Pemilik juga harus memahami frekuensi penggantian oli mesin pada mobil SUV. Idealnya, oli mesin pada jenis mobil ini harus diganti setiap 40.000 kilometer (km). Hal tersebut membantu performa mesin tetap prima dan awet.

Bersihkan Mobil secara Teratur

Mobil SUV, termasuk Range Rover memang didesain untuk bisa melakukan perjalanan di berbagai medan perjalanan. Namun terlepas dari medan yang dilalui, pemilik harus secara rutin membersihkan mobil. Tidak hanya difungsikan untuk menjaga penampilan luar mobil agar tampak bersih, namun juga untuk menjaga performa mobil secara keseluruhan.

Pastikan tidak ada bagian terlewat ketika membersihkan mobil, termasuk pada bagian mobil tersulit sekalipun. Ini untuk menghindari adanya penumpukan kotoran yang memungkinkan performa mobil menjadi terganggu. Setidaknya bersihkan mobil setiap satu minggu sekali dan lakukan secara konsisten.

Lakukan Tune Up dan Perawatan Mobil Berkala

Seluruh jenis kendaraan memang harus di-tune up secara berkala. Ini dilakukan untuk tetap menjaga performa mesin dalam jangka waktu yang lama. Melakukan tune up juga menjadikan pemilik lebih mengantisipasi dan bisa mendeteksi kerusakan dini pada mesin mobil.

Penggunaan Mobil yang Wajar

Apalah artinya jika seluruh usaha untuk menjaga performa mobil dilakukan menjadi sia-sia hanya karena mengabaikan hal yang satu ini. Penggunaan mobil yang wajar dapat memaksimalkan usaha untuk menjaga performa mobil tetap dalam kondisi yang baik. Dalam hal mobil SUV, beberapa hal ini perlu dihindari. Misalnya saja kebiasaan menggunakan pedal gas secara berlebihan dan berkendara secara ugal-ugalan.

Meskipun mobil jenis SUV, tidak terkecuali Range Rover, didesain bisa melewati berbagai jenis medan di perjalanan, namun harus tetap menggunakan mobil ini dalam batas wajar. Selain untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, penggunaan mobil secara wajar juga membantu komponen mobil secara keseluruhan tetap awet. Dengan penggunaan yang wajar pula, pemilik tidak perlu menambah biaya berlebih untuk perawatan mobil.

