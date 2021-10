Ini Daftar Mobil Listrik Terlaris di Tiongkok hingga Kuartal III

Minggu, 17 Oktober 2021 | 05:16 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo

Beijing, Beritasatu.com— Hingga kuartal III 2021, Tesla menempatkan dua tipe dari tiga dalam daftar teratas mobil listrik terlaris di Tiongkok. Raihan itu jauh di depan saingan start-up otomotif seperti Xpeng dan Nio, menurut data yang dirilis Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok (China Passenger Car Association) dikutip Sabtu (16/10/2021).

Produsen mobil milik Elon Musk ini menjual lebih 200.000 mobil listrik di Tiongkok hingga kuartal tiga 2021. Perinciannya 92.933 Model Y dan 111.751 Model 3, menurut asosiasi mobil penumpang.

Tiongkok menyumbang sekitar seperlima dari total pendapatan Tesla pada 2020. Produsen mobil berbasis di Amerika Serikat (AS) itu mulai mengirimkan kendaraan buatan Tiongok keduanya, Model Y, awal tahun ini. Perusahaan juga meluncurkan versi mobil yang lebih murah pada Juli lalu.

Saham Tesla naik hampir 15% sepanjang tahun ini, sementara saham Nio yang terdaftar di bursa AS turun 25%. Adapun Xpeng kehilangan hampir 7% pada 2021.

Secara bulanan, data menunjukkan mobil listrik terlaris di Tiongkok pada September tetap di pegang Hongguang Mini – kendaraan kecil yang dikembangkan usaha patungan General Motors- Wuling Motors dan SAIC Motor milik negara.

Smenara Tesla Model Y adalah mobil listrik terlaris kedua di Tiongkok pada September, diikuti Tesla Model 3.

Penjualan kendaraan energi baru - kategori yang mencakup mobil hibrida dan hanya baterai - naik di tengah dukungan Beijing untuk industri ini. Namun, penjualan mobil penumpang secara keseluruhan merosot (year on year/yoy) untuk bulan keempat berturut-turut di September.

Perusahaan baterai dan mobil listrik Tiongkok BYD mendominasi daftar penjualan kendaraan energi baru pada September. Lima dari 15 mobil teratas yang terjual dipegang BYD.

Adapun sedan P7 Xpeng berada di peringkat 10, sementara tidak ada model Nio yang masuk daftar 15 teratas. Nio belum ada dalam daftar bulanan itu sejak Mei, ketika Nio ES6 berada di peringkat ke-15.

Berikut daftar 15 mobil listrik terlaris di Tiongkok untuk tiga kuartal pertama tahun 2021:

1. Hongguang Mini (SAIC-GM-Wuling)

2. Model 3 (Tesla)

3. Model Y (Tesla)

4. Han (BYD)

5. Qin Plus DM-i (BYD)

6. Li One (Li Auto)

7. BenBen EV (Changan)

8. Aion S (GAC Motor Spin-off)

9. eQ (Chery)

10. Ora Black Cat (Great Wall Motor)

11. P7 (Xpeng)

12. Song DM (BYD)

13. Nezha V (Hozon Auto)

14. Clever (SAIC Roewe)

15. Qin Plus EV (BYD)

Sumber: CNBC